飽受大腸癌所苦8年的主持人賀一航，昨晚不敵病魔病逝台北榮民總醫院，震驚台灣演藝圈，對此曾志豪在IG限時動態Po出「加油」，應是對爸爸喊話，而回憶起父子情，他則表示童年對爸爸的印象就是個「很重要的客人」。

曾志豪曾表示昔日賀一航忙於演藝工作，忙到父子僅會在農曆過年碰上一次面，而賀一航通常是發完紅包就離開繼續工作，父子幾乎連一句話也講不上，這讓他小時候對爸爸的印象，就是個「很重要的客人」，甚至還曾在家裡的牆噴上「恨」字，和拿菜刀亂砍沙發，為的就是讓「家人知道我恨他們」，不過也因為有爸爸的「前車之鑑」，讓他理解哪天升格為父親時，該如何維繫好家庭與親子間的感情。

雖然從小對唱歌充滿興趣，但闖蕩演藝圈的想法未獲爸爸支持，索性「匿名」參加選秀比賽，還一度闖進前十強，接著更組嘻哈男團「東區不倒翁」，推出首張專輯「鏘世界」，不俗的成績才讓父親點頭支持。

(中時電子報)