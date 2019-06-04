日前最新北市立委民調出爐。結果顯示，新北市立委十二選區，國民黨有望拿下6席，民進黨僅3席，其餘3區為五五波態勢。但最受人注意的是，新北第十二選區，國民黨領先民進黨20%，可以斷言，時代力量立委黃國昌或將在此次立委選戰中落選。

《美麗島電子報》民調昨除公布總統大選民調外，也披露新北市的立委選情。其中最受注目是新北市第十二選區，也就是戰神黃國昌服務的區域，其民調顯示民進黨在此區的支持度為22.8%~42.3%，國民黨的支持度為42.4%~61.3%，差距竟高達20%以上。

對於這樣的結果，吳子嘉在《吳董談大選》的網路節目中直言，按照他的民調顯示，黃國昌掛啦！這選區國民黨推派的李永萍穩當選，黃國昌無法打贏李的。他也不知為何情況會變成這樣，民調顯示差距20%，這表示非國民黨在汐止選區全然崩盤，黃國昌屬於小綠，小綠本來應可以吃到大綠的選票，但顯然連基本盤票都吃不到了。

吳子嘉再指出，黃國昌怎麼會搞成這個地步？這份民調沒有針對黃國昌做個人民調，所以他不清楚如果一對一情形下，黃國昌民調是否會贏李永萍，但就基本面來看，輸了20％，這很難贏了。

(中時電子報)