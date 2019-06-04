曹西平臉書全文。（圖／取材自曹西平的粉絲愛團臉書）

資深藝人賀一航昨（3日）晚驚傳因大腸癌病逝台北榮總，享壽64歲，賀一航2011年發現罹患大腸癌第三期，他生前曾表示：「要是自己病危，絕對不要插管急救，要活得有尊嚴。」沒想到昨卻驟逝，賀一航好友曹西平也有感而發：「這幾年他真的很拼（拚）什麼工作都接」。

賀一航驟逝震驚外界，同為資深藝人的曹西平在臉書難過發文：「這幾年他真的很拼（拚）什麼工作都接，什麼錢都賺，連走了都不願讓大家知道，真的讓人不勝唏噓」，感嘆賀一航連生病都很堅強「他只說膽結石不舒服，住院幾天就回來了，20號還要錄影不要跟大家說我不舒服」。

賀一航一生大起大落，他當年和「秀場天王」豬哥亮搭檔主持秀場，曾日進斗金，也沉迷簽賭散盡家財，賀一航近年則專心在戲劇和主持，2016年以《長不大的爸爸》獲得金鐘男配角獎，曹西平更大讚賀一航主持工作態度認真、真誠「他（賀一航）會跟大家討論說等一下怎麼介紹比較好，聊什麼內容比較有效果，我們彩排他也很專心在旁邊聽我們唱什麼歌曲」。

(中時電子報)