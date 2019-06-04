台灣人的腸道早已不堪虐待！根據衛生署資料顯示，台灣罹癌人數不斷攀升，其中大腸癌的人數最多，平均每37分鐘就有一人得到大腸癌，發生率位居世界第一！胃腸肝膽專科何兆芬醫師指出，隨著台灣人飲食西化、加上食安問題一堆，像是三聚氰胺毒物、餿水油事件、塑化劑、毒澱粉等，都是在殘害腸胃。其中，纖維質不足是造成大腸癌化的主因。

早安健康報導，研究腸漏超過15年的胃腸肝膽專科何兆芬醫師表示，產生大腸癌化的機轉與腸道菌有關，大致分為4大路徑：

1當腸胃道吸收了致癌物質，由肝臟代謝，轉至腸道後，再由腸道菌轉化成致癌的活性成分，如氨。

2食物中的致癌物，例如：香腸、火腿中的硝酸鹽，早就被世界衛生組織認定為一級致癌物，而這些食物會被腸道菌轉化成致癌的活性成分，如：亞硝酸鹽。

3腸道菌的代謝物是致癌物，如吲哚、酚、亞胺等。

4腸道菌處理過量膽汁酸，將它們製造代謝成次級膽汁酸。

何兆芬說，改善腸道菌叢、預防大腸癌的飲食，首先要改善便秘，少吃加工食品。而改善便秘的食物，液體、纖維、水果、益生菌不可或缺。只要刺激腸蠕動，就能縮短有害物質在腸道停留的時間，進而預防大腸癌化反應。

(中時電子報)