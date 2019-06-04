DPP議員瞎質詢 網：韓國瑜補血補炸天了

高市議會3日市政總質詢最後一天，綠營炮火猛烈，狂酸韓國瑜，甚至酸高雄路平一次激怒「好好先生」副市長李四川跟韓國瑜。但韓跟李四川也不是吃素的，霸氣還擊。PTT網友昨發文說「姑且不論6/1到底是失血還是補血，今天李議員質詢韓國瑜的影片，鐵定補到炸，不亞於和恰吉(王世堅)大戰」。

Youtube上中天快點「王世堅大戰韓國瑜 竟讓柯文哲笑到翻過去」，點閱已破1400萬。當初韓國瑜在議會大戰王世堅的精彩影片，也是去年韓流重要推手之一。昨日韓國瑜在議會又大戰民進黨議員，PTT政黑板網友也發文「今天韓補血補炸天了」。

昨日高市七連霸議員李喬如質疑韓沒去行政院會，市長將拍拍屁股去選總統，卻還扭捏不直說，只敢認願承擔2020重要職務，「都上床了，還在害羞幹嘛！」

韓國瑜怒回「這種議員不及格！只管把我當成大壞蛋！」韓反問，過去質詢怎麼不問民進黨為何借這麼多錢？花10幾億蓋的路，一場大雨5000個洞；慶富案、氣爆善款為何也不質詢？我們團隊修了133條路，不講一句讚美的話，只因民進黨是非不分、雙重標準。

韓團隊上任5個多月來，繳出亮眼成績，其中，路平專案人民最有感，但在鐵路地下化後拆除大順陸橋，3月開放通車，民進黨市議員黃文益卻怒轟，為搶快不顧施工品質，造成路面高低差15公分，負責監督李四川罕見動怒：「說話要憑良心」，再三解釋工法為團隊辯駁。

政黑板網友昨發文說「姑且不論6/1到底是失血還是補血，今天李議員質詢韓國瑜的影片，鐵定補到炸，不亞於和恰吉大戰，吱吱就是嘴臭，雙重標準!大小姐和台灣的女兒被打臉幾次了，打到face id都無法解鎖了吧!」

其他網友留言「誰選的 出來切腹」、「那留言數都看一看,真的是顆大補丸,瀏覽量暴增應該會上發燒」、「李四川爆氣那個影片也是」、「真的那個白癡民進黨議員被電到都語無倫次了 找吵架王吵架真的找死 韓國瑜真的是民進黨剋星」、「真無言 我們理性韓導黑為這些豬隊友感到難過」、「看看那yt的留言 民進黨又少幾千票了 哈哈 爽」、「潑婦罵街的DEMO帶」、「真爽 韓電爆吉娃娃」。

(中時電子報)