YouTuber帳號為「ReSet」的任姓網紅，製作了一個牙膏Oreo拿來惡整街友，惡整影片PO上網後遭網友撻伐。而街友也不甘受辱對他提告，近日判決出爐，這名網紅不但得面臨15個月的刑期，還被禁用YouTube、社群網站5年。

根據《紐約時報》報導，2017年來自大陸20歲的任姓網紅，在西班牙巴塞隆納街頭把Oreo內餡換成牙膏，假裝好心地給一名年約50歲的街友，這名街友吃下去後當場吐出，事後影片PO上網，任姓網紅在一旁嘻笑還戲謔表示，「我是在幫他刷牙，他可能很久沒刷牙了」。影片上傳後，任姓網紅透過YouTube獲取超過2000歐元的廣告收益。

這名街友是來自羅馬尼亞的難民，事後也獲得其他人的幫助得以對網紅提起訴訟，他表示，自己從來沒有遭受過這樣的汙辱。

雖然這名網紅辯解，這是一場秀，人們總是喜歡看這種病態行為。最後當地法院判處他有期徒刑15個月，強制將影片、帳號刪除，同時還必須賠償2萬歐元，並禁止使用YouTube、社群網站5年。

(中時電子報)