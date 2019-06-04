去年九合一選舉，原先不被看好的韓國瑜口號深植人心，在全台掀起一波「韓流」，韓國瑜最終也以15萬票的差距擊敗對手陳其邁。隨著韓表態要參選2020，台灣村里長聯合總會總會長、台中市沙鹿區美仁里長陳建良透露，平常村里長聚在一起會談論台灣政壇，「我們看好韓流會再興起，因為這股浪潮是來至於基層」。

韓國瑜去年掀起「韓流」旋風，從一碗滷肉飯、一瓶礦泉水、北漂、到貨賣得出去，人進得來，高雄發大財，韓式語言深植人心。韓國瑜上任後拚經濟搶訂單，也讓許多市民有感。高雄市長韓國瑜昨出席凱道造勢活動，人潮爆棚，韓國瑜當場也宣示，這3年來民進黨執政太差，2020年他準備承擔任何重要職務，不惜為中華民國粉身碎骨。

據中評社報導，陳建良說平常村里長聚會在一起，總會談論台灣政壇大小事，他們看好韓流會再興起，因為這股浪潮是來至於基層。他說人民給民進黨機會，但是蔡政府上台後，沒有解決當前台灣民眾在意的民生經濟問題，反而為政黨的意識形態推動改革。「這時候忽然冒出一個韓國瑜」，陳建良認為韓國瑜就是為基層百姓的不滿，找到一個宣洩的管道，現在台灣政壇出現可以講出人民心聲的候選人，讓民眾在黑暗中看到一盞明燈，只要隨著明燈找到出路，韓流炫風就是在這樣的背景下孕育而成。

不過陳建良直言，「高雄發大財，人民要有錢」這個口號很動人，但是後續要實際提出振興經濟的政策，韓國瑜現在已經有政治魅力，未來必須要展現執政的實力與能力，才能脫穎而出。

(中時電子報)