勇士在昨日的總決賽G2靠著伊戈達拉的關鍵三分球逆轉擊敗了暴龍，將系列賽扳成1比1平手。聯盟的裁判報告今日出爐，最後2分鐘出現4次漏判，其中3次有利於暴龍，但對於勇士有利的就出現在伊戈達拉投進三分球之前，柯瑞運球的時候已出現走步違例，如果那次抓了柯瑞違例，暴龍握有球權的話，比賽誰勝誰負就很難講了。

ANDRE 🔒 pic.twitter.com/WqoMHfEPsX — Golden State Warriors (@warriors) 2019年6月3日

裁判最後兩分鐘第一次漏判出現在剩下1分08秒，里歐納德突破時抓了考辛斯犯規，實際上考辛斯的左手只是輕微碰到里歐納德，並未達到犯規的程度，柯瑞隨後又被吹了延誤比賽，導致里歐納德獲得3次罰球機會，而且3罰全中。

剩下44.5秒與36.7秒暴龍席亞卡、里歐納德都出現運球走步違例，裁判都沒有響哨；最後15.3秒，柯瑞持球遭到范維利特與席亞卡包夾防守，此時柯瑞已發生走步違例，但裁判沒有抓，柯瑞將球傳給李文斯頓，李文斯頓又傳給伊戈達拉，伊戈達拉在最後5.9秒投進了致勝三分球，將領先優勢擴大到5分，贏得了第二戰勝利。

(中時電子報)