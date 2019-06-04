衛生福利部公布國人10大死因中，癌症依舊高居第一，其中大腸癌更是常見的惡性腫瘤。營養學專家表示，要預防大腸癌除了少吃炸物、紅肉外，多運動保持健康外，更建議應多攝取6大抗癌幫手，包括高纖食物、十字花科蔬菜、大蒜、水果、菇類、五穀雜糧等食物。

營養醫學博士劉博仁醫師在《早安健康》撰文表示，預防大腸癌除了戒菸、減重、規律運動外，他建議，從飲食習慣下手最為直接，平時應少吃紅肉、醃漬食物、油炸食物，並整理出預防大腸癌6大類食物。

1. 高纖食物

劉博仁表示，膽酸是大腸癌的致病因子之一，研究指出，高動物性脂肪食物會增加糞便中膽酸的濃度，而纖維素則可吸附膽酸、膽固醇等有害物質。

2. 十字花科蔬菜

高麗菜、花椰菜等十字花科蔬菜，所含的「吲哚萃取物」可以幫助肝臟代謝有毒物質，他指出，吲哚萃取物含有微量元素硒以及鈣，是預防大腸直腸癌不可或缺的兩項元素。

3. 大蒜

劉博仁說到，大蒜中富含大蒜精(allicin)，不僅具有抗菌、消炎、降血壓等作用，還可抑制並降低硝酸胺等致癌物質對消化道黏膜的刺激，此外，大蒜亦含有微量元素硒，可減少癌細胞生成的機會，促使已形成的癌細胞凋亡。

4. 菇類

菇類含多醣體，可刺激腸壁上的免疫淋巴細胞，進而調節免疫系統，增加抗癌細胞激素，促進白血球對於外來病原體與體內癌細胞的偵測及撲殺，不過，他提醒，有自體免疫疾病的患者，食用前應遵照醫師建議。

5. 水果

水果中的果膠含有一種可溶性纖維，可以平衡血脂肪及血糖，還能吸附大腸裡的毒素，降低毒素對於大腸黏膜的刺激，減少大腸癌發生的機會。

6. 五穀雜糧

劉博仁指出，富含膳食纖維及多種營養素的糙米、燕麥、大麥、小麥等，可促進腸道蠕動，增進腸道健康，有研究發現，食用糙米可降低34%的大腸直腸癌發生率，但也提醒，消化功能不佳者、腎臟病患者、及需要低渣飲食者則不適合攝取。

(中時電子報)