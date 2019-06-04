世界調酒冠軍Aki Wang（中）與台籍廚藝總監 Nicolas（左）和印度籍主廚 Sudhirf（右）攜手創作，打造把〈Saffron46〉的Fine dining用餐體驗。（圖／姚舜0

位在微風南山46樓的〈Saffron 46〉，規畫有一調酒吧，提供3種系列調酒供客人品飲或佐餐。（圖／姚舜）

台北信義區微風南山話題不斷，除館內各式美食餐廳，以及中西日式高樓景觀餐廳「引人入勝」，日前爆出「開門2個月就有餐廳暫停營業」的消息也讓人好奇關注。本周，微風南山內亦有試營運了近5個月的餐廳宣告「正式開幕」，預料也將再度成為食饕與吃貨關注與討論的焦點，事實上這也是微風南山與台北最新「正式開幕」的有高樓景觀餐廳，餐廳的名字叫〈Saffron 46〉（番紅花四十六）。

〈Saffron 46〉（番紅花四十六）是台灣第一家印度料理Fine Dining餐廳，外界不知道的是，它是第一家決定在微風南山設點的高樓景觀餐廳，因為布局卡位早，所以〈Saffron 46〉在微風南山高樓擁有直接面對台北101大樓的絕佳「黃金搖滾區」。

位在微風南山46樓的〈Saffron 46〉為台灣首家高樓景觀印度料理餐廳，午餐與晚餐時段的Table Setting不同，營造不同用餐氛圍。（圖／姚舜）

Aki Wang為〈Saffron 46〉特別設計的調酒〈46 x 101 x 29〉，是結合了獨立酒廠酒標上的數字強化客人對餐廳的記憶度。（圖／姚舜）

〈Saffron 46〉也是天母〈番紅花〉餐廳繼2018年獲得米其林餐盤推薦(LAssiette Michelin)與2019年得到米其林必比登(Bib Gourmand)推薦後，首次揮軍挺進台北信義區，配合硬體裝潢、軟體服務與廚藝團隊和菜色與酒單的全面升級，隱約透露未來希望在《台北米其林指南》中摘星的強烈企圖。

在〈Saffron 46〉可以品味世界調酒冠軍Aki Wang，用威士忌、梅子、榛果與油洗奶油調製的「瓶裝雞尾酒」。（圖／姚舜）

在〈Saffron 46〉可以世界調酒冠軍Aki Wang調製的各式調酒佐餐，圖中用白肖楠葡萄酒作的調酒還另外用萃取液添香。（圖／姚舜）

為了「打仗」，〈Saffron 46〉不僅有台籍主廚 Nicolas張主格，以及印度籍主廚Sudhirf雙主廚坐鎮，並請到世界調酒冠軍與連續3年入選「亞洲50大酒吧」的〈Indulge〉的靈魂人物Aki Wang，設計酒吧並針對印度料理研發設計佐餐的調酒，再加上面對台北101的無敵景觀，一切都顯得「有備而來」。事實上，這也是〉〈Saffron 46〉在1月就開始試賣，卻遲至現在才宣告正式開幕的主要原因。

在酒杯內側先刷上一層用堅果油和香草籽作的植物膠，再倒入調酒使風味更多變，這是世界調酒冠軍Aki Wang獨到的調酒方式。（圖／姚舜）

「為了調整到最佳狀態，給客人最佳體驗」，兼而協助〈Saffron 46〉餐廳定位與經營管理的Aki表示，為了傳遞Fine Dining用餐體驗，〈Saffron 46〉花了很多時間去設計菜單與酒單，廚藝團隊更花了許多精神研究如何讓印度的Street Food街頭美味變身為餐廳中的Fine Food。當然，為了推出「專門佐印度菜的調酒」，酒吧調酒團隊也花了相當的功夫與心力。

在〈Saffron 46〉用餐可以台北101大樓美景相佐，並品啜世界調酒冠軍為餐廳獨家研發的調酒。（圖／姚舜）

專為佐搭甜點設計的調酒〈沈迷香料6號〉，是用阿芳索芒果、月桂葉與萊姆酒調製。（圖／姚舜）

2007年3月創立的天母〈番紅花〉餐廳，是印度籍辛培奇與台灣籍妻子金振華Sandra Jin夫婦所創，他們因經營貿易常常繞著地球跑，回到台灣後有感不易嘗到是印度家鄉味，尤其是北印度菜餚，於是索性自己住家附近創業開設〈番紅花〉，因為味道道地加上價位合理，所以除印度駐台人士前往用餐，也吸引很多食客慕名前往，連米其林祕探也注意到了他們的「存在」，並連續2年推薦入書。

〈Saffron 46〉最耐人尋味的是廚藝團隊將印度傳統Street Food，以當代精緻廚藝重新演繹，「味道很印度，表情卻很法式」，圖為呈盤搶眼的〈Pani Puri〉。（圖／姚舜）

〈Pani Puri〉是印度非常傳統的點心，Pani指的是「水」，Puri是「殼」，像顆小雞蛋的殼是用麵粉炸製，戳洞後再填入用茴香、紅椒、洋蔥與檸檬汁調味的馬鈴薯泥，形色有趣搶眼。（圖／姚舜）

〈Pani Puri〉字面上意思是指「把水倒進殼」中，在品嘗享用時，先將用芫荽、薄荷、綠辣椒、羅望子醬調製的香料水倒入殼裡，然後一口塞進嘴巴，酥脆、濕潤、微辣、酸香各種清新的香氣在口中爆炸。（圖／姚舜）

〈番紅花〉揮軍挺進信義區開設有高樓景觀的分館，深知要在高端美食一級戰區得到消費者青睞不易，所以將規格全面升級優化，其中 最大的挑戰就是「為印度傳統菜餚，賦予現代精緻法菜新表情」，也就是讓透過食廚與呈盤讓菜餚更Fine、更雅、更吸睛，但味道仍傳統、甚至街頭。

〈Chandni Chowk Chat香料優格多重奏〉是在優格中「埋伏」了北印最受歡迎的點心〈酥炸Samosa絞子〉，優格用了黑鹽、小茴香調味，餃內則是馬鈴薯泥、青豆與香菜，呈盤時再用羅望子醬、Sev餅乾碎、紅蔥、Masala綜合香料與香菜苗搭配，冷熱交互激盪，是非常值得推薦的美味菜餚。（圖／姚舜）

〈 Chandni Chowk Chat香料優格多重奏〉結合優格的冷稠、餃子的熱脆、薄荷的清新、複方香料的香氣，在口中讓味蕾大洗三溫暖。（圖／姚舜）

「味道」本是〈番紅花〉立足市場的強項，〈Saffron 46〉內場廚房內有16位印度裔廚師，有了這樣的陣容，要想做得不道地，都難。但「表情」呢？這就是〈Saffron 46〉要採雙主廚的主要原因了。

〈科欽沙拉〉內有綠豆、小黃瓜、番茄、洋蔥、馬鈴薯、綠捲鬚沙拉，以及自製帶乳香的Panner乳酪，再佐以帶點微酸的羅望子與chat Masala綜合熱感香料調和為濃稠的沙拉醬共拌，綠豆、洋芋鬆口、洋蔥和小黃的清脆，羅望子酸香，是夏季開胃的沙拉。（圖／姚舜）

〈Saffron 46〉的印度烤餅有多種選擇，麵糰中加入優格烤出的烤餅，口感質地更「溫柔」。（圖／姚舜）

〈Saffron 46〉台籍廚藝總監 Nicolas張立格曾在法國「名廚搖籃」費杭迪廚校習藝，過去專精義法料理，並曾追隨Alain Passard及Gontran Cherrier等法國巨匠級名廚學藝，擅長義法現代料理並對「餐盤美學」有見地，返台後曾在〈Indulge〉司廚、也曾自己創業開〈SAVOR〉餐廳，如今來到〈Saffron 46〉，可以和印度籍主廚Sudhirf互補分工、聯手「創藝」，這樣的組合也讓〈Saffron 46〉的印度菜餚，形色味皆更誘人。

「菜單上完全沒有豬、牛料理！」，這顯示了〈Saffron 46〉確實是一家絕不妥脅的正統印度料理餐廳。印度人認為豬不乾淨，牛則神聖，所以不吃豬肉與牛肉。所以〈Saffron 46〉廚房裡也不會看到這兩種食材。

〈炭烤茄泥咖哩〉是以整顆日本圓茄入坦都爐窯烤，再去皮切細與其他新鮮洋蔥、番茄碎炒至焦糖化一同伴入番茄醬，調和茴香仔、辣椒粉、芫荽粉等與新鮮香菜成菜。（圖／姚舜）

〈主廚特製波士頓龍蝦 〉是法式龍蝦高湯作法與印度香料咖哩的巧妙結合。（圖／姚舜）

〈白醬窯烤嫩雞塊〉的雞肉經過二次醃漬賦味，上菜時並用了兩種薄荷醬提味。（圖／姚舜）

〈經典慢燉羊膝〉是將整隻羊膝放在用大量印度香料調製的醬汁中長時間慢燉，成菜後肉質軟嫩酥爛且膠質豐厚。（圖／姚舜）

世界調酒冠軍Aki在國內早有一群鐵粉，在他推廣帶動下，雞尾酒與調酒在台灣餐飲業界也日益受到重視並有了一番新氣象。如今Aki協助〈Saffron 46〉研發設計「佐印度菜的調酒」是一新嘗試，他領著「亞洲50大酒吧」調酒師團隊為〈Saffron 46〉研發設計了3大系列調酒：有輕盈氣泡帶有芬芳感的「實驗香草系列」、獨具個性的「沉迷香料系列」，以及胭紅豔紫湛藍等的「著色雞尾酒」，這些調酒，不僅色味媚人，調製過程也充滿戲劇性，更重要的是：與餐相佐，確實對位，顯示Aki對味道的理解已從「飲」延伸至「餐」了。

餐後甜點〈Gulab Jamun 乳酪甜心〉，是融合牛奶、奶油與奶粉並加入自製帶有淡淡乳香的Panner乳酪、開心果碎與番紅花，揉成中圓球先炸再浸到糖水蜜漬作成。（圖／姚舜）

(工商 )