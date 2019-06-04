台北信義區微風南山話題不斷，除館內各式美食餐廳，以及中西日式高樓景觀餐廳「引人入勝」，日前爆出「開門2個月就有餐廳暫停營業」的消息也讓人好奇關注。本周，微風南山內亦有試營運了近5個月的餐廳宣告「正式開幕」，預料也將再度成為食饕與吃貨關注與討論的焦點，事實上這也是微風南山與台北最新「正式開幕」的有高樓景觀餐廳，餐廳的名字叫〈Saffron 46〉（番紅花四十六）。
〈Saffron 46〉（番紅花四十六）是台灣第一家印度料理Fine Dining餐廳，外界不知道的是，它是第一家決定在微風南山設點的高樓景觀餐廳，因為布局卡位早，所以〈Saffron 46〉在微風南山高樓擁有直接面對台北101大樓的絕佳「黃金搖滾區」。
〈Saffron 46〉也是天母〈番紅花〉餐廳繼2018年獲得米其林餐盤推薦(LAssiette Michelin)與2019年得到米其林必比登(Bib Gourmand)推薦後，首次揮軍挺進台北信義區，配合硬體裝潢、軟體服務與廚藝團隊和菜色與酒單的全面升級，隱約透露未來希望在《台北米其林指南》中摘星的強烈企圖。
為了「打仗」，〈Saffron 46〉不僅有台籍主廚 Nicolas張主格，以及印度籍主廚Sudhirf雙主廚坐鎮，並請到世界調酒冠軍與連續3年入選「亞洲50大酒吧」的〈Indulge〉的靈魂人物Aki Wang，設計酒吧並針對印度料理研發設計佐餐的調酒，再加上面對台北101的無敵景觀，一切都顯得「有備而來」。事實上，這也是〉〈Saffron 46〉在1月就開始試賣，卻遲至現在才宣告正式開幕的主要原因。
「為了調整到最佳狀態，給客人最佳體驗」，兼而協助〈Saffron 46〉餐廳定位與經營管理的Aki表示，為了傳遞Fine Dining用餐體驗，〈Saffron 46〉花了很多時間去設計菜單與酒單，廚藝團隊更花了許多精神研究如何讓印度的Street Food街頭美味變身為餐廳中的Fine Food。當然，為了推出「專門佐印度菜的調酒」，酒吧調酒團隊也花了相當的功夫與心力。
2007年3月創立的天母〈番紅花〉餐廳，是印度籍辛培奇與台灣籍妻子金振華Sandra Jin夫婦所創，他們因經營貿易常常繞著地球跑，回到台灣後有感不易嘗到是印度家鄉味，尤其是北印度菜餚，於是索性自己住家附近創業開設〈番紅花〉，因為味道道地加上價位合理，所以除印度駐台人士前往用餐，也吸引很多食客慕名前往，連米其林祕探也注意到了他們的「存在」，並連續2年推薦入書。
〈番紅花〉揮軍挺進信義區開設有高樓景觀的分館，深知要在高端美食一級戰區得到消費者青睞不易，所以將規格全面升級優化，其中 最大的挑戰就是「為印度傳統菜餚，賦予現代精緻法菜新表情」，也就是讓透過食廚與呈盤讓菜餚更Fine、更雅、更吸睛，但味道仍傳統、甚至街頭。
「味道」本是〈番紅花〉立足市場的強項，〈Saffron 46〉內場廚房內有16位印度裔廚師，有了這樣的陣容，要想做得不道地，都難。但「表情」呢？這就是〈Saffron 46〉要採雙主廚的主要原因了。
〈Saffron 46〉台籍廚藝總監 Nicolas張立格曾在法國「名廚搖籃」費杭迪廚校習藝，過去專精義法料理，並曾追隨Alain Passard及Gontran Cherrier等法國巨匠級名廚學藝，擅長義法現代料理並對「餐盤美學」有見地，返台後曾在〈Indulge〉司廚、也曾自己創業開〈SAVOR〉餐廳，如今來到〈Saffron 46〉，可以和印度籍主廚Sudhirf互補分工、聯手「創藝」，這樣的組合也讓〈Saffron 46〉的印度菜餚，形色味皆更誘人。
「菜單上完全沒有豬、牛料理！」，這顯示了〈Saffron 46〉確實是一家絕不妥脅的正統印度料理餐廳。印度人認為豬不乾淨，牛則神聖，所以不吃豬肉與牛肉。所以〈Saffron 46〉廚房裡也不會看到這兩種食材。
世界調酒冠軍Aki在國內早有一群鐵粉，在他推廣帶動下，雞尾酒與調酒在台灣餐飲業界也日益受到重視並有了一番新氣象。如今Aki協助〈Saffron 46〉研發設計「佐印度菜的調酒」是一新嘗試，他領著「亞洲50大酒吧」調酒師團隊為〈Saffron 46〉研發設計了3大系列調酒：有輕盈氣泡帶有芬芳感的「實驗香草系列」、獨具個性的「沉迷香料系列」，以及胭紅豔紫湛藍等的「著色雞尾酒」，這些調酒，不僅色味媚人，調製過程也充滿戲劇性，更重要的是：與餐相佐，確實對位，顯示Aki對味道的理解已從「飲」延伸至「餐」了。
(工商 )
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