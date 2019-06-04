暌違3年再戰港都，中華男足6月6日晚間7時將於高雄國家體育場的國際友誼賽迎戰尼泊爾，英籍教頭蘭卡斯特（Louis Lancaster）3日公布決選24人名單，由「台灣隊長」陳柏良、近況火熱的旅外好手溫智豪領銜，盼備戰世足資格賽也能取得世界排名積分。

相較於3月的兩場友誼賽，中華隊球員因為聯賽尚未開踢，大多不在狀況內，這次溫智豪在中甲北京北體大近8戰貢獻4進球1助攻，陳浩瑋於台灣企業甲級足球聯賽連3場破門，陳陞洧則是今年台甲首位上演「帽子戲法」的本土球員，都進入最後的24人名單。

旅外後衛殷亞吉雖然請假，但中華隊後防有旅港好手王睿、陳庭揚與台韓混血後衛王建明坐鎮，航源FC小將徐宏銍也首次擠入成年國家隊。資深中場詹哲淵重返中華隊，「高校怪物」吳彥澍也獲得教練團青睞，加上老將吳俊青、陳毅維，可說是老、中、青齊備的陣容，相當值得期待。

尼泊爾目前世界排名161，無法到港都加油的粉絲，可以透過中華足協的Youtube CTFA TV欣賞直播。中華隊踢完尼泊爾，11日還有客場對香港的友誼賽，眾國腳接著才會歸建聯賽母隊。

(中時電子報)