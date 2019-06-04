新竹市39歲胡姓男子僅因不滿61歲父親念他兩句，上月31日竟持利刃猛刺20多刀致死，弒父後伴屍3天，3日將已發臭的屍體簡單包裹後，載到溪洲橋下棄屍，搬運過程被民眾目擊，警方據報將逆子逮捕，並漏夜在溪中找到屍首。

上周五，胡男又與父親大吵，胡男竟持水果刀，朝父親一陣猛揮，老父伸手擋刀，右半身及雙手遭砍傷20多刀，且多處為穿刺傷，直到老父倒臥血泊，失去意識才停手。

胡男弒父後疑似不知如何處理，伴屍3日，直到屍體發臭，才決定棄屍，3日下午4時許將屍體搬上後車箱，不料被鄰居目擊露出一隻手，嚇得通知胡男叔叔報警。

警方據報趕抵，在案發民宅前發現一攤血，但胡當時已開車前往棄屍，傍晚5時許胡男開車回家，看到住處都是員警，嚇得加速逃逸，警方發現後呼叫警網圍捕，最後在竹光路將胡攔截壓制。

儘管警方在胡男後車箱發現屍水及毛髮，車內也有濃厚屍臭味，但胡男仍對案情矢口否認，對警方詢問一言不發，警方重回現場，找到1把凶刀，並在溪洲橋水圳動員70多名警力搜索，10點多發現卡在擋水板間的胡父遺體。

(中時 )