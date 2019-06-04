梁山伯與祝英台是悲劇愛情故事。(維基百科)

民進黨總統人選初選在即，總統蔡英文喊出最新任務口號「助英台」，就是幫助蔡英文守護台灣。挺英粉專與民代紛紛轉發「助英台」任務，但有網友傻眼「為啥要用個悲劇故事當口號呢?祝英台可是以自盡收場。」還有人搞笑說「來演齣文山伯與助英台吧」

總統蔡英文昨晚在臉書發文「#助英台， 就是幫助蔡英文守護台灣。」她說，過去三年，面對中國的進逼，我不曾屈服。我堅定地捍衛主權，維護自由民主，得到國際社會的支持。我證明了一件事：台灣很重要，台灣被國際所需要。

蔡英文說，守護台灣，是我的責任與承諾。在野黨來勢洶洶，2020唯一勝選的機會，不能只靠一個人，我們必須團結所有人的力量，再次一起面對挑戰，讓國家不會再走錯誤的回頭路。

她表示，各位朋友，台灣我來顧，電話民調就麻煩大家幫我顧。6/10-14，晚上6點-10點，接到民進黨總統初選民調電話，請堅定支持蔡英文。支持蔡英文，團結就會贏。

挺英FB粉專及民代也幫忙轉發最新任務「助英台」，但網友傻眼，梁祝是悲劇收場的故事。有PTT網友發文「今天中午吃飯的時候滑個手機看新聞，沒想到居然看到這則廣告，X你X的快笑死，居然有人怕輸怕到這樣，初選打廣告就算了，居然是提醒大家那段時間要民調準備接電話XDD，賴皮神我看你還是安心的去吧!」

其他人留言「我愛你你是我的羅密歐歐」、「蛀英台」、「點亮台灣感覺跟 發大財也沒差哪去 辣台妹 現在又助英台XD」、「為啥要用個悲劇故事當口號呢 祝英台可是以自盡收場」、「初選就燒錢造勢廣告的都超噁心」、「可是助英台最後掛了」、「可是她化為蝴蝶啊」、「來演齣文山伯與助英台吧」、「文山伯是誰啦X」、「祝英台最後下場不是....」、「選舉本來就是要響亮口號呀！但祝英台是悲劇人物耶！兆頭不好」、「祝英台至少愛的是男人」。

(中時電子報)