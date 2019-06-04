伊布的倒掛金鉤進球。（嵌入自銀河隊官方臉書）

「瑞典神塔」伊布拉希莫維奇（Zlatan Ibrahimovic）又有驚天之舉，3日在MLS對新英格蘭革命踢進精采絕倫的倒掛金鉤入球，然而所屬的洛杉磯銀河以1比2輸球，讓伊布賽後不爽的說，不論這球進得再漂亮，大家還是趕快忘掉的好。

「就算這球是年度最佳進球，也是枉然，」伊布說：「比賽結果令人失望、不開心，我覺得每個人都沒有踢出水準，在這種情況下，要取得想要的結果是很困難的。」

伊布之前被禁賽兩場，上役復出對堪薩斯運動就送出1傳1射，3日雖在主場踢進精彩的倒掛金鉤，但時間已是第84分鐘，而銀河隊則已先丟兩球。伊布進球也像是曇花一現，直到比賽結束，銀河隊只有一次射門較具威脅，卻以打中門楣作收。

伊布本季出賽12場攻入驚人的11球，但銀河隊中止近來的2連勝，也與本季第10勝擦身而過。新英格蘭革命則在前銀河隊與美國國家隊教頭阿瑞納（Bruce Arena）的執教處女秀開出紅盤，近4戰2勝2和保持不敗。

(中時電子報)