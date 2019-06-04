中國大陸國務院2日上午發布《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，會上批評美國在貿易協商中出爾反爾，美才應對雙方談判破裂負全責，美國政府3日正式回應，回擊北京才出爾反爾、扭曲協商本質與歷史，砲轟大陸只想「推卸責任」，中美貿易談判淪為口水戰。

據路透社報導，美國貿易代表署（U.S. Trade Representative’s，USTR）與財政部3日發表共同聲明，正式回應大陸國務院周日發表的白皮書。聲明內容火藥味濃厚，抨擊北京才是在談判桌上「出爾反爾」的一方，在雙方大部分都同意的重要議題上倒退，其中還包括一項執行條款。

其次，華府也批評北京「扭曲」了貿易協商的本質及過往歷史，雙方展開貿易協商是源自於長久以來中國大陸種種「不公平貿易行為」，砲轟陸只想玩推卸責任的遊戲。

針對大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文在會上指出美國「得寸進尺，堅持不合理高要價」，硬要在協議中強加涉及大陸主權的要求，華府澄清，「美方對陸要求做出的細節及執行承諾並不對北京政府的主權構成威脅」，還說雙方談判桌上談及的議題在貿易協議中都是「相當尋常的」，而且也是必要解決的系統性問題，這些問題造成了長期以來貿易赤字問題。

路透指出，自5月10日美國總統川普突升高大陸商品進口關稅、並砲轟北京破壞協議後，中美貿易談判便陷入僵局，且言詞上的火藥味愈來愈濃厚，目前尚不清楚6月底在日本舉行的G20峰會上，川普與大陸國家主席習近平會否碰面。

(中時電子報)