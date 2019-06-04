豐原慈濟宮採購牛樟木雕刻武財神神尊，遭民眾檢舉，警方介入調查，排除違反森林法，但發現木料並非珍貴牛樟，而是是中國大陸進口的一般樟木。（王文吉攝）

慈濟宮香火鼎盛，為豐原信仰中心，建廟近300年歷史。（王文吉攝）

台中豐原慈濟宮增設武財神殿，去年斥資50餘萬元採購本土「千年牛樟木」，委由陳姓木雕師雕刻武財神神尊，當時盛大舉行開斧儀式，順利在今年初入火安座。有民眾質疑牛樟有保育樹種，向森林警察檢舉，警方將木料送驗，確認是中國大陸進口的小葉樟木，並未違反森林法，但卻因此踢爆是假冒牛樟木！

保七總隊第五大隊東勢分隊取得陳姓雕刻師提供的1 塊木料，經送至林業試驗所化驗，確為保育樹種「牛樟」。但警方追查木料來源，曾姓、張姓木材商出具進口及買賣的資料證明，並澄清並非牛樟，而是中國大陸進口的陳年老樟木。

警方再將張姓木材商於開斧典禮留下的木料送驗，最近化驗結果出爐，證實神尊木料為中國大陸進口的小葉樟，並未違反森林法。

慈濟宮香火鼎盛，為豐原信仰中心，建廟近300年歷史，主委鄭文鑫得知「牛樟竟是一般樟木混充」，感到十分詫異。鄭文鑫表示，採購過程由廟方人員分層負責，否認廟方人員與陳姓雕刻師勾結，強調將召開委員會，再決定後續如何處理。

(中時 )