美中貿易談判陷僵局之際，美墨邊境問題遲無改善，讓美國總統川普再次扮演「關稅人」，打最愛的關稅牌。據外媒報導，雖然川普擅自祭出關稅大刀，不僅引發全球市場動盪，甚至未必獲得自家財政官員支持，但確實有機會讓中墨等貿易對手有意願重返談判桌。

據華爾街日報報導，川普政府正積極使用關稅措施，希望在中國大陸與墨西哥這兩條戰線都能取得對方的退讓。中國大陸和墨西哥未來幾週都可能面臨新實施的沉重關稅。

例如川普政府上週揚言，假使墨西哥政府不採取積極手段阻止移民湧入美國，將對所有由墨國進口美國產品課徵關稅之後，墨西哥趕緊派遣代表團到美國討論移民議題。川普在推特上表示，「墨西哥正派大型代表團來討論邊境問題，墨國已經『討論』25年了，我們要行動而非講空話」！

至於美中貿易戰，雖然北京2日發布「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書指控華府破壞談判，強調北京不會迴避貿易戰，不過通篇白皮書和官員在新聞發布會上的講話，都透露重返談判桌的意願。官方資助的智庫、中國國際經濟交流中心研究員張燕生表示，北京「表達合作的願望」。

雖然關稅牌讓中墨有意願重返談判，但自家人未必全盤支持。特別針對對墨增加關稅，引起多名國會議員、商業團體以及經濟學家都批評調高該政策，認為恐將危及美國、加拿大、墨西哥去年達成但尚未批准的美國-墨西哥-加拿大協定（U.S.-Mexico-Canada Agreement）。

(中時電子報)