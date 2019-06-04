為鼓勵青少年從事正當休閒，台中市警局第三分局3日在四育國中籃球場，舉辦108年暑期保護青少年-青春專案「青春少年校園尬籃球」活動，邀集台中市愛好籃球活動的青少年一起在籃球場上競技，盡情揮灑青春活力，並在現場進行反吸毒、反詐欺、反幫派、反暴力、反霸凌等相關法令宣導。
活動結合108年度青春專案「防制少年接觸毒品與被害」、「防制少年被吸收加入幫派」、「防制少年參與詐騙集團」、「避免兒少遭色情行業利用」等4大主軸作為宣導重點，鼓勵青少年朋友從事正當休閒運動，踴躍參與各類運動競技，在球場上揮灑青春活力，透過參與本活動從中建立青少年高度榮譽心與自信心，並培養團隊合作的精神。
活動由台中市國中學校青少年學生組隊參加，第三分局分局長陳武康於活動中與青少年親切互動，並與現場青少年朋友以問答方式說明霸凌正確觀念及反菸毒害、反飆車、反詐騙等各項犯罪預防宣導，藉由活動寓教於樂，潛移默化中，將法令及自我防護觀念向下扎根，深耕法治與道德觀念。
陳武康呼籲家長，多關心孩子的動向與交友情形，陪同孩子在人生重要階段一起成長。另青少年務必要拒絕菸、毒，暑期騎乘機車結伴出遊時應避免駕車超速等危險駕車行為，降低交通事故發生，若遇有被騙(害)情事時，可撥打報案專線：110、婦幼專線：113、反詐騙專線：165。
(中時 )
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