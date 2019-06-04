三分局員警也在現場進行反吸毒、反詐欺、反幫派、反暴力、反霸凌等相關法令宣導。（馮惠宜攝）

第三分局分局長陳武康於活動中與青少年朋友以問答方式說明霸凌正確觀念及反菸毒害、反飆車、反詐騙等各項犯罪預防宣導。（馮惠宜攝）

為鼓勵青少年從事正當休閒，台中市警局第三分局3日在四育國中籃球場，舉辦108年暑期保護青少年-青春專案「青春少年校園尬籃球」活動，邀集台中市愛好籃球活動的青少年一起在籃球場上競技，盡情揮灑青春活力，並在現場進行反吸毒、反詐欺、反幫派、反暴力、反霸凌等相關法令宣導。

活動結合108年度青春專案「防制少年接觸毒品與被害」、「防制少年被吸收加入幫派」、「防制少年參與詐騙集團」、「避免兒少遭色情行業利用」等4大主軸作為宣導重點，鼓勵青少年朋友從事正當休閒運動，踴躍參與各類運動競技，在球場上揮灑青春活力，透過參與本活動從中建立青少年高度榮譽心與自信心，並培養團隊合作的精神。

活動由台中市國中學校青少年學生組隊參加，第三分局分局長陳武康於活動中與青少年親切互動，並與現場青少年朋友以問答方式說明霸凌正確觀念及反菸毒害、反飆車、反詐騙等各項犯罪預防宣導，藉由活動寓教於樂，潛移默化中，將法令及自我防護觀念向下扎根，深耕法治與道德觀念。

陳武康呼籲家長，多關心孩子的動向與交友情形，陪同孩子在人生重要階段一起成長。另青少年務必要拒絕菸、毒，暑期騎乘機車結伴出遊時應避免駕車超速等危險駕車行為，降低交通事故發生，若遇有被騙(害)情事時，可撥打報案專線：110、婦幼專線：113、反詐騙專線：165。

(中時 )