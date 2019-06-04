勇士本季傷兵累累，想要創建3連霸王朝出現嚴重危機。翻開過去歷史，總共有5隊魂斷在三連霸的路程上，勇士會是史上第6隊嗎？

王朝的定義是在球隊能連續3連奪得總冠軍，NBA史上能夠建立王朝的球隊分別是湖人、塞爾提克以及公牛，當中塞爾提克更是創下史無前例的8連霸壯舉。

勇士在過去4年3度奪冠，可惜2016年在3比1領先的情況下遭到詹姆斯領軍的騎士逆轉，2017年與2018年在杜蘭特拿下FMVP的神勇表現下摘下總冠軍，本季尋求3連霸建立舊金山王朝。

然而勇士目前卻陷入絕對危機，最主要的因素是主力球員受傷，杜蘭特、克雷湯普生、魯尼、伊戈達拉都先後受傷，甚至杜蘭特已缺席了7場比賽，光憑柯瑞、考辛斯與卓雷蒙格林是很難抵擋兇猛的暴龍軍團。

NBA以往歷史有5支球隊在尋求3連霸的時候敗下陣來，湖人在NBA史上第一支完成3連霸的球隊，上世紀80年代拿下5次總冠軍，當時陣中有魔術強森、天勾賈霸等名將，可惜1989年想要再次挑戰3連霸的時候敗給了有「壞孩子」之稱的活塞。

活塞在終結湖人神話後，1990年完成了衛冕，那時候艾塞亞湯瑪斯、羅德曼、蘭比爾士氣高漲，沒想到1991年碰到「籃球之神」喬丹率領的公牛大軍，東區決賽直落四遭到橫掃命運。

喬丹在1993年幫助公牛完成三連霸之後宣布退役，轉戰美國職業棒球完成父親的夢想。此時休士頓火箭在「非洲天王」歐拉朱旺的率領下竄起，1994與1995年都摘下總冠軍，1996年季後賽首輪3比1淘汰湖人，次輪竟然0比4慘敗在超音速的手上。

21世紀湖人進入「小飛俠」布萊恩掌控的時代，2009與2010年在布萊恩與保羅蓋索的帶領下奪得總冠軍，2011年季後賽次輪不敵諾威茲基領軍的小牛(現為獨行俠)。

詹姆斯在2011年離開克里夫蘭，選擇與好友韋德聚首於邁阿密，兩人幫助熱火在2012與2013年分別擊敗雷霆和馬刺而摘冠，2014年總決賽敗給了鄧肯、帕克與吉諾比利領軍的馬刺復仇者聯盟。詹姆斯也在2014年夏天決定回到騎士，創下連續8季都率領球隊闖進總決賽的紀錄。

(中時電子報)