韓國瑜從去年參選高雄市長至今，不斷被抹黑、攻擊，甚至被貼上草包的標籤，然而有民調顯示，韓國瑜支持度仍維持在第一。對於韓國瑜被激烈批評，民意支持度還在眾人前面，中國文化大學新聞系主任胡幼偉提出六點分析，網友也紛紛大讚。

中華傳播管理學會昨公布2020總統大選最新民調結果，若藍綠對決，韓以39.4％領先蔡的37.2％；假使藍綠白三方爭奪，韓蔡柯對決下，韓有29.5％、柯為25.7％、蔡有25.5％。中華傳播管理學會創會理事長彭懷恩直言，韓國瑜的支持者相當鐵板，若韓能維持「樂隊花車效果」、「西瓜偎大邊」，還是能維持支持度。

胡幼偉也發文指出，韓被批評的很慘，但民意支持度還在眾人前面，他觀察後提出六點分析。首先，有人說韓國瑜不該批評黨中央，但胡指出，從馬執政後期開始，不管藍綠或中間選民，對國民黨中央皆無好感。所以韓批評黨中央，一堆過去也強烈批評黨中央的普通人或名人，反而掉過頭來說韓不該這麼做，顯得很怪異。第二，說韓狼子野心，剛當選高雄市長，就肖想當總統，說韓應該先把高雄市政搞好才是正辦。胡認為，講這話的人，沒有用同樣的邏輯批評郭已賺幾千億還不夠，還肖想當總統，並提醒郭應該先把鴻海穩住才是正辦。

第三，說韓一肚子草包，一天到晚只會講發大財。胡幼偉直言，韓競選高雄市長時，今天批評他只會講發財的藍營普通人和名人，當時也覺得「貨出的去、人進的來、高雄發大財」的口號喊得好。四、說韓對市政不進入狀況。胡幼偉認為，講這話的人，有時候忽然又說，只有韓才能牢牢守住高雄，他去當總統，高雄又淪陷到民進黨手裡了，「那就怪了，不進入狀況，還要他駐守高雄幹嘛呢？」

胡幼偉也提及，還有人說韓根本不是什麼庶人，胡認為，越這麼說越是讓大家想到，那郭更不是庶人，如果因為韓不是庶人，所以不要支持他；那郭更不是庶人，為什麼要支持他呢？

最後，胡提及批評韓的言辭數量，實在不成比例地遠遠超過批郭、批朱和批王的言辭數量，這種現象就難免讓人懷疑，是有一股力量，專門針對老韓而來！而這種懷疑，就化成了「一定要為老韓討個公道」的造勢動力。

(中時電子報)