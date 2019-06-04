資深藝人賀一航3日因大腸癌於醫院病逝，享壽64歲。他曾在2011年被診斷罹患大腸癌第3期，雖接受手術但拒絕化療，原本健康狀況看似良好，未料今傳出病逝消息，震驚各界。

國內大腸癌罹癌人數已連續11年蟬聯第一，但有賴於政府推行篩檢，近年已有下降的趨勢，「只要及早發現，大腸癌的存活率其實很高」台北榮總大腸直腸外科主治醫師林春吉日前於《康健》舉辦的「癌症趨勢論壇」中提到。

因為篩檢的普及，這兩年發生大腸癌的人數有些微下降的趨勢。林春吉指出，大腸癌第1期治癒率高達9成以上，但第4期僅約1成，因此透過篩檢在早期就發現病灶，或在癌前病變就加以治療，就能降低死亡率甚至預防癌症發生。

如果出現下列症狀就該盡早接受檢查：

1.大便中有血或有黏液

2.排便習慣改變（一下子腹瀉，一下子便秘）

3.大便變細

4.經常性腹瀉或便秘

5.體重減輕

6.貧血

大腸鏡也是民眾常使用的篩檢方式，在檢查中如果發現有瘜肉，醫師可以直接移除，就能減少癌變的風險。林春吉提醒，50歲以上的民眾就該接受篩檢，但如果是高風險族群如瘜肉病史、家族史、慢性腸道發炎，要提早接受檢查。

要多久做大腸鏡檢查，要看第一次檢查的結果。如果腸道清得很乾淨或沒有瘜肉，那麼10年做一次即可，但如果瘜肉較大、切片後發現有特殊病變，早期癌變或擔心切不乾淨，那麼可能1~3年就得再追蹤。「大腸鏡不用每年做，因為前置準備麻煩，檢查過程中也有腸穿孔、出血等風險，所以多久做一次要跟醫師討論，」林春吉說。

如果怕大腸鏡這種侵入性的治療，台北榮民總醫大腸直腸腫瘤個管師許惠梅指出其他還有「鋇劑灌腸X光檢查」這種相對非侵入式的檢查，但無論何種方式，都建議一定要受檢。

1. 治療期間可以吃中藥嗎？

許惠梅指出，醫師不會阻止病人看中醫，甚至還會推薦病人到中醫癌症門診，由中醫師開藥緩解治療期間的不適，「中醫不會要你停止西醫的治療，一般是輔助的角色。」許惠梅也建議，化療前和期間不要吃中藥，而是在打完後的隔天再吃。

2. 化療讓經期大亂，可以吃賀爾蒙調經期嗎？

化療會造成賀爾蒙失調，會停經、亂經，病人就很緊張，「化療過後就會慢慢恢復周期，不用擔心，」許惠梅說。

3. 化療期間腹瀉怎麼辦？

化療會導致腸道黏膜受損而腹瀉，而如果是較低位的直腸癌，有時手術就會拿掉一部份的直腸，容納糞便的空間減少，病患跑廁所的次數自然增加。如果真的很困擾，醫師會開藥物來調整，也建議少吃容易產氣、刺激的食物並搭配肛門括約肌運動來控制排便。

4. 化療期間可以吃甜食或紅肉嗎？

甜食、紅肉跟癌症和腫瘤復發有關，但林春吉認為，這些食物對治療效果影響不大，重點是病人願意吃、適量、均衡飲食，有足夠的熱量和蛋白質撐過化療，其實不需要過多的限制。

5. 如果治療期間產生譫妄的情形，家屬該怎麼辦？

林春吉指出，在病房碰到譫妄的情形其實不少，尤其年紀較長、曾中風過或身體狀況較差的人，開刀之後可能會產生譫妄。這時醫師會尋找可能的原因，包括可能中風、血氧或電解質有問題或肝腎功能等等，大部分病因解決了譫妄就會改善。

許惠梅也建議，病患產生譫妄，不認得家人、不知道自己在哪裡、脾氣暴躁，家屬不要緊張或沮喪，只要找出原因、解決，病患都會回到正常的情況。

（註）譫妄：是一種急性症狀，特徵主要為意識清醒程度降低、注意力變差、失去定向感、情緒激動或呆滯、有時清醒有時又變得昏睡，常常伴隨著妄想（例如相信有人要抓他）、幻覺（例如看到不存在的東西）。起因可能是使用藥物、生理疾病、腦部創傷等等。

6. 回診時該提供什麼資訊給醫師？

開完刀後約兩個禮拜會回診，主要是看傷口恢復和解便的狀況，「覺得有任何跟平常時不一樣的情形，都建議跟醫師說，」許惠梅說曾有病患回家一個禮拜都沒排便，肚子痛到受不了，起初以為是腸阻塞，後來才發現肚子裡都是糞便，所以要告知醫師這兩個禮拜身體有什麼狀況，讓醫師評估要立即處理或是做衛教。

如果還沒回診就出現不適或有疑問，可以提早連絡個管師，個管師會協助處理或諮詢醫師，心裡也不會這麼焦慮。

(中時電子報)