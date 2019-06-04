資深藝人賀一航罹患大腸癌3期多年，昨晚病逝台北榮總，享壽64歲，對此老友白冰冰則表示這個玩笑開太大了，讓所有好友至今仍難以接受，不過最令人不敢想像的，就是賀一航年邁的母親，是否能承受的住這個打擊?

白冰冰表示賀一航從年輕到現在，做過不少荒唐事情，讓母親沒有少為他擔心過，此外母親更「身兼父職」，幫他把兒子曾治豪帶大，還在演藝圈繳出漂亮成績單，如今面臨白髮人送黑髮人的局面，讓有過相同經驗的白冰冰，表示光用想的就夠痛苦，不過令她唯一感到安慰的，是賀一航人生最後時光是與她一起度過，兩人一起做節目、唱歌、主持、演短劇，也是認識賀一航以來最有衝勁的時刻，當時還嘲笑他「不覺得這個年齡才開始從頭拼搏有點慢」，如今一切都已成為追憶。

白冰冰臉書全文。(圖/白冰冰臉書)

最後她也感性道出心裡話，「親愛的賀大哥，我們都是提供觀眾歡笑的，你做了幾十年的功德，一定會上天堂的，願你離苦得樂往生西方極樂，俗世間的事就不要罣礙了」，更允諾會盡其所能幫助他的兒子在演藝圈闖蕩。

(中時電子報)