台中市府4日揭曉「台中購物節」，票選國產汽車大獎。（盧金足攝）

市府經發局長高禩翔（左）公布「納智捷S3」票選第1名，中智捷汽車總經理李健男對「納智捷S3」獲青睞，期望未來幸運得獎的民眾，可以開著車開心暢遊台中。（盧金足攝）

自己的汽車大獎自己選！台中市府舉辦首屆「台中購物節」，除了千萬豪宅大獎，還有3輛國產汽車獎項，市府開放六款車型讓民眾票選，今公布結果，計有9127人投票，「納智捷S3」獲2822張票，占總投票數30.9％脫穎而出，民眾只要來台中消費500元，就有一張抽獎券，有機會把新車開回家。

台中購物節活動即將開跑，民眾7月10日至8月18日到台中消費購物，上網登錄發票累計滿500元即可參與抽獎，有機會住千萬豪宅、開名車。

市府經發局表示，規畫台中購物節活動中的國產車獎項，從5月22日開始開放民眾票選，截至5月31日止，吸引9127名民眾關注投票，在6款車型中，最終以納智捷S3獲得最高票選成為台中購物節3輛國產汽車的最終車款。

市府經發局長高禩翔指出，納智捷S3得到最高票選，購物節期間鼓勵民眾努力消費，把自己選的好車開回家，上周舉行台中購物節優惠商家說明會，得到許多商家的肯定與支持，報名成為優惠商家。

購物節希望吸引國內外的朋友來台中消費購物，上網登錄發票500元就可以抽獎，有機會抽到千萬豪宅、開名車，以豐厚的獎項帶來人潮及錢潮，台中位居台灣中部，得天獨厚的地理環境，北上南下都方便，希望透過購物節的活動，讓台中市成為暑假的購物天堂。

納智捷S3獲得最終勝利的國產車款，中智捷汽車總經理李健男說，納智捷S3在2018年時進行小改款，配備調整成全車標配6氣囊加12項主動安全配備，將整個車體安全係數提升。

李健男強調，以新經濟安全哲學，重新定義高安全、高科技、高CP值，動力方面則是採用1.6升自然進氣汽油引擎搭配CVT無段變速系統，在油耗上也有所的提升，期望未來幸運得獎的民眾，可以舒適的開著車，開心暢遊整個台中，公司也會全力宣傳購物節。

(中時 )