低收男象山步道搶情侶700元

發生於4月7日晚間的北市信義區象山強盜案，檢警查出，60歲男子王步財因是低收入戶，無錢吃飯，腹饑難忍，涉嫌持水果刀到象山，見一對大學生情侶在觀景台賞夜景，搶走2人700元，由於王男到案後始終不認罪，檢方一度安排王男與另外5人在指認室，一起穿上當天案發的相同衣物，供被害情侶指認，被害情侶從聲音及體形確認王是搶嫌，王才坦認他是向2人「討錢」，並沒拿出水果刀。但台北地檢署不採信王說詞，今依強盜罪嫌起訴王男。

檢警調查，4月7日晚間9時許，21歲華姓男大生與20歲陳姓女友，到象山觀景台附近欣賞夜景時，突遭身穿風衣、戴口罩的歹徒持水果刀搶劫，威脅「不給錢就要被捅」，華、陳分別交出身上的400元、300元，歹徒得手700元後便下山逃逸。

檢警依據被害人指證，查出王男曾在案發現場抽菸，鑑定發現菸頭上DNA，竟與曾在2005年11月23日搶劫500元的王男相符，檢警2天後首次傳喚王男到案，但王男辯稱當天沒去象山，當時檢方認為仍有事證待釐清，暫時請回。

之後，檢警調閱附近監視器畫面，發現案發當天，王男曾使用悠遊愛心卡進出捷運站，他從南港站進站，並在後山埤站下車，之後步行至象山，回程時則後山埤站進站，卻不使用悠遊愛心卡，而以現金購票方式搭乘，搭回南港站後走回其南港住處。此外，檢警也在被害人的皮包上也採集到與王男相符的指紋。

檢警4月19日拘提王男到案，訊後聲押獲准。檢方調查時，由於王男到案後始終不認罪，而被害情侶倆只認得搶嫌的聲音及體型，為此，檢方特別安排王男與另外5人在指認室，一起穿上當天案發的相同風衣、戴口罩，供被害情侶指認，被害情侶從聲音及體形指認王就是搶嫌。

檢方羈押期間，王男才被突破心防，辯稱他是低收入戶，因沒錢吃飯，向2人討錢，水果刀是放在腰間，並沒有拿出來搶劫，雖然王男對犯罪細節仍有保留，但檢方認為王男涉嫌重大，今依強盜罪嫌起訴。

(中時 )