累積雨量圖。(中央氣象局)

(11:18更新)

中央氣象局對全台16縣市發布大雨特報，今(4)日受西南風影響，易有短時強降雨，臺南及高雄地區有局部大雨發生的機率，西半部其他地區易有局部較大雨勢發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風，低窪處慎防積水，用路行車注意交通安全。

氣象局10:55針對新北市、台北市、桃園市、基隆市、苗栗縣、新竹縣、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣等16縣市發布大雨特報。

(翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急)

氣象主播簡瑋靚也在《天氣風險WeatherRisk》臉書表示，受西南風影響，週二西半部沿海，特別是南部地區，會受到零星水氣影響出現陣雨，午後山區留意雷陣雨發生，外出記得攜帶雨具。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》臉書也提醒，今天梅雨鋒面暫時遠離，臨走前帶給台灣最後一波雨勢，北台灣有一波對流移入，預期雨勢會持續到中午之前，中間可能會有雷雨的出現，網站也提到，高雄、屏東沿海有強對流即將移入，這一帶的閃電訊號相當明顯，高雄、屏東一帶將有一波強雨勢，台東也會有短暫陣雨，請民眾小心。

(中時電子報)