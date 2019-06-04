韓粉貼出人潮擠到中正紀念堂兩廳院的照片，並說「不要說40萬是用喊的喔！來來來，哪個崩潰的自己來看。」(韓家軍)

凱道塞不下韓粉，人潮漫到中正紀念堂。(韓家軍)

凱道塞不下韓粉，人潮漫到中正紀念堂。(韓國瑜後援會)

對於外界的酸言酸語，韓粉貼出人潮擠到中正紀念堂的照片，並說「不要說40萬是用喊的喔！來來來，哪個崩潰的自己來看。」(韓國瑜後援會)

高雄市長韓國瑜1日出席凱道前的挺韓大會，主辦單位則宣稱湧進40萬人，但民進黨台北市議員梁文傑表示，人數大概僅有7萬人，更酸「這裡（凱道）容量就是7萬5（人）左右，誰不知道呢？」對於外界的酸言酸語，韓粉貼出人潮擠到中正紀念堂的照片，並說「不要說40萬是用喊的喔！來來來，哪個崩潰的自己來看。」

「決戰2020團結台灣」力挺韓國瑜造勢大會，日前現場聚集了40萬左右的死忠韓粉，現場擠到水洩不通，甚至有民眾表示連呼吸都相當困難，還有人為了往前擠，擠到昏倒送台大議院急診室。但民進黨議員梁文傑卻認為現場只有7萬人，他在臉書引用某媒體報導，打臉韓國瑜，「我們（凱道）在這裡辦了多少年的活動，容量就是7萬5（人）左右，誰不知道呢？」

有韓粉在臉書貼出中正紀念堂也擠滿韓家軍的畫面，並說「不要說40萬是用喊的喔！來來來，哪個崩潰的自己來看。」活動當天也有韓粉抱怨，擠在信義路、仁愛路動彈不得，但空拍機都不過去拍他們，只集中拍凱道跟景福門。

貼出圖片的韓粉也說「哇～超級大國旗竟傳到國家劇院，可見得人潮滿滿溢出～這已離舞台區很遠了！韓市長上台望向看不到盡頭的人海而驚嘆，但傳到國家劇院，已是空拍機鏡頭到不了的偏遠角落，人民也看不到螢幕畫面，感動仍堅守在此。誰再酸人數，就顯出自己的高度不足囉～」

其他人也留言「老話一句,愛酸的自己辦一場。不然就是等明年投票結果。」、「崩潰群組擴大中。由DPP漫延到KMT了。」、「有圖有真相，PO圖讓民眾自由心證，讓民進黨與反韓勢力崩潰，我們只管向前走，為韓市長總統之路披荊斬棘」、「的確這裡也站好多好多的人....我就是其中之一」。

(中時電子報)