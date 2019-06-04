(翻攝自 中央氣象局)

端午三天連假，最後一天恐泡湯！氣象局資料顯示，下周日到下周四(9日~13日）有鋒面滯留於臺灣北部海面，天氣不穩定，導致各地有局部短暫陣雨或雷雨，全台將連下雨5天，氣溫也會相較前幾天略降1~2度。氣象專家賈新興也表示，9日至15日梅雨指標又明顯增強了！

氣象局表示，今天西半部有局部短暫陣雨，明天(5日)到周六(8日)，隨著太平洋高壓往西延伸壟罩臺灣，鋒面北退，水氣偏少，天氣穩定，全台各地都是高溫炎熱，午後有局部短暫雷陣雨的天氣。

氣象局說，下周日(9日)至下周四(13日)鋒面滯留於臺灣北部海面，天氣轉為不穩定，西半部會有短暫陣雨或雷雨，其他地區則有零星短暫陣雨或雷雨，氣溫下降1至2度。提醒梅雨季期間，鋒面容易有中尺度對流系統發生，造成短時強降雨及劇烈天氣。

全台唯一災害性天氣預報士賈新興指出，雖然先前的資料顯示，5月26日到6月5日之間可能是最後一波梅雨。但最新預測中，9日至15日梅雨指標明顯增強，鋒面低壓帶已突破門檻值，代表梅雨季將持續影響台灣。

(中時電子報)