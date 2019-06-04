根據爆料天王沃神指出，勇士大前鋒魯尼在經過核磁共振檢查後確定是鎖骨骨折，接下來的總冠軍系列賽都可能無法上場了。
魯尼是在昨日的第二場比賽首節防守里歐納德突破時摔倒在地，胸部挫傷而提前退場休息治療，今天在診斷後確定是鎖骨骨折，球團宣布魯尼將無限期休息。
魯尼在季後賽表現非常出色，場均7.2分、4.6籃板，投籃命中率高達73%，外加0.6抄截和阻攻，在勇士的輪替陣容中扮演著重要角色，同時也是勇士陣營唯一能防守和擋拆的大個子球員。
(中時電子報)
根據爆料天王沃神指出，勇士大前鋒魯尼在經過核磁共振檢查後確定是鎖骨骨折，接下來的總冠軍系列賽都可能無法上場了。
魯尼是在昨日的第二場比賽首節防守里歐納德突破時摔倒在地，胸部挫傷而提前退場休息治療，今天在診斷後確定是鎖骨骨折，球團宣布魯尼將無限期休息。
魯尼在季後賽表現非常出色，場均7.2分、4.6籃板，投籃命中率高達73%，外加0.6抄截和阻攻，在勇士的輪替陣容中扮演著重要角色，同時也是勇士陣營唯一能防守和擋拆的大個子球員。
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