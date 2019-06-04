弘光科大學美髮系大一學生王品閎，從普通高中轉念技職首次參賽便奪冠。（陳淑娥攝）

弘光科大美髮造系大一學生王品閎，進入大學前念普通高中，對美髮一竅不通，經過1年的在校學習及努力鍛鍊，參加2019年「HBC國際盃美業技藝競賽」，與世界各國好手同台較勁，在國際標準冷燙動態組項目拿下冠軍，對於首次參加大賽就奪冠，自己也感到很意外！

王品閎表示，高中念普通科不知道興趣在哪，學測後到美髮店打工，也只能做打掃工作，他下班後向助理、設計師學習基本概念，漸漸對美髮產生興趣，經過父母的分析與鼓勵，大學選擇就讀美髮系。

王品閎說，自己幾乎沒有美髮底子，腦海一直浮現「我會跟不上其他人」，放學後比別人更努力，1天至少練習4小時，原本一顆假人頭上捲需花1個多小時，後來利用計時器練習，速度快了3、4倍，為了證明苦練成果，報名了第1場與國際選手同場較勁的大型比賽。

「比賽時手一直抖，連捲子都拿不起來！」王品閎指出，上千人同場競賽，一開始有點畏懼，連比賽選手位置都一度找不到，幸好很快把練習手感找回來。王品閎說，經過這次比賽變得更有信心，接下來想挑戰編髮或包頭等其他造型的比賽，證明自己只要努力，也可以有很好的成績，精進更好的技術。

美髮系助理教授王羿淩表示，王品閎自律性很強，會主動說「我想要學什麼！」儘管念大學前幾乎沒有學過美髮相關技術，他靠著平常努力學習，大一上學期就考取丙級美髮師證照，能力不輸其他技優學生。

(中時 )