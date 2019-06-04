高雄市長韓國瑜6月1日凱道造勢，吸引數十萬名韓粉冒雨力挺，儼然「韓流再現」。而外界認為這場造勢也是向前總統馬英九的反擊，因為馬英九被認為是卡韓的主要力量之一。對此，資深媒體人尚毅夫表示，很多人認為這次活動是地方派系反馬的集合，但其實地方派系比重並沒那麼大，裡面更多是企業界的支持。有高達七成的企業家表態挺韓，因為他們不支持鴻海董事長郭台銘參選2020總統大選。

尚毅夫在政論節目《突發琪想》表示，像爆料公社的民調一面倒情況，他都覺得笑笑就好。如果郭台銘能拿到71%的話，而韓國瑜只有29%，那郭台銘也去凱達格蘭大道辦一場造勢活動就好了！

尚毅夫表示，這場造勢大會就是一場只有韓國瑜辦得到，其他候選人辦不到的活動。現在只等最新民調出來，看韓國瑜民調能否反彈，重新在塑造一個支撐點出來。

至於這場造勢大會，挺韓的背後勢力，很多人都稱是反馬勢力的結合。對此，尚毅夫指出，地方派系聚會在聊的時候，就很清楚表達不支持郭台銘，因為郭台銘背後就是馬英九，所以不願意支持郭台銘。所以郭台銘現在開始切割馬英九，因為如果得不到地方派系支持，郭台銘連和地方派系運作能力都沒有了。

尚毅夫更指出，6/1 造勢大會很多人認為是地方派系大力支持，但其那天企業界才是最多的人。派系跟宗教界比重沒有想像中的多，高達70%都是企業界的支持者，其中三分之二都是上市公司。不要以為郭台銘在企業界呼風喚雨，很多企業界就要挺郭，這場造勢背後，可以看出企業界多數不挺郭參選。

(中時電子報)