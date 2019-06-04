賀一航、豬哥亮、李國修等名人相繼因大腸癌離世，國人對大腸直腸癌心生畏懼，更好奇有些人不菸不酒、注重養生，為什麼大腸癌還是找上門？醫師表示，一般人對大腸癌有許多迷思，基因、飲食、環境這三大關鍵因素彼此有加成作用，因此有時就算自我養生也無法預防癌症發生。

根據衛福部統計，大腸癌發生人數是所有癌症的第一名，《良醫健康網》報導，大腸直腸外科醫師陳宗明指出，早期的癌症很少有症狀，一般有腸道症狀時，通常都已不是早期，如果有下列7種症狀時，一定要就醫師做大腸鏡檢查。

1. 血便：可能是大腸直腸的腫瘤出血。

2. 腹脹、便祕：可能是腫瘤造成大腸部分阻塞。

3. 持續幾週或數月腹瀉：可能腫瘤大到快阻塞腸子。

4. 大便解不乾淨：可能是直腸癌。

5. 貧血：可能就是右側大腸腫瘤長期慢性出血造成。

6. 糞便潛血呈陽性反應：顯示腸道可能長了腫瘤。

7. 腹部摸到硬塊：明顯不良症狀，一定要就醫檢查。

陳宗明提醒，大腸直腸癌目前治癒率相當高，不算末期病人，5年存活率可達80%以上；即使是癌末病人，好好接受治療，也有三成病人有機會活超過五年，千萬不要放棄治療或用來路不明的偏方，以致錯失治療的適當時機。

(中時電子報)