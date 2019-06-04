60歲遭通緝的吳姓男子遭葉姓員警盤查，員警從他口袋搜出現金17萬餘元，吳男開口懇求：「錢分一點給你啦！拜託啦！不要為難我」，當場遭葉警拒絕，吳男不顧錢還在員警手上，趁隙拔腿就跑。到案後辯稱，他只想要跑，沒有要賄賂，他身上錢太少，「要賄賂也要幾十或100萬元」，台中地檢署依違反貪汙治罪條例將他起訴。

吳男在2018年4月間傍晚將開車停放在台中市太平區路口，並開啟車窗，派出所葉姓員警騎警車途經，見吳神情緊張將車急開進巷內，而趨前盤查，葉警盤查詢問名字，吳謊報胞弟姓名，葉警以無線電向值班員警查詢，並查無資料，向吳詢問：「你有通緝喔？」，吳竟答覆說：「我拿錢給你，你不要啦」。

葉警先拿他的包包去檢查，發現皮包內有8萬多元，檢查到一半，吳男就把包包搶回去，並說「警察先生，你不要這樣」。葉警詢問，為何有那麼多錢？吳答覆說，去電子遊戲場打電動，錢是賭博贏的。

葉警發現吳所穿的長褲口袋鼓鼓的，懷疑有不法物品，進行檢查，取出新台幣17萬4600元。「錢分一點給你啦！拜託啦！不要為難我」吳貼近葉警懇求不要再查證身分給予放行，葉警當場拒絕，並詢問說：「你說要給我錢是怎樣？老實說」，吳則不顧錢還在葉警手上趁隙逃逸。

吳在2019年2月間落網，到案時否認行賄指稱，他當時是通緝犯，被警盤查會害怕， 「當時身上才10多萬元，要賄賂也要幾十或100萬元」吳辯稱，如果他有心要賄賂的話，不會要求員警將皮包還他，他只是想走，要求員警放他一馬，沒有想到要賄賂，沒有那麼多錢可賄賂。

(中時 )