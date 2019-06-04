秀場笑匠賀一航昨(6/3)晚間因大腸癌病逝於台北榮總，享壽64歲，噩耗來的突然，死訊震驚演藝圈，連好友白冰冰、余天等人雖知他罹患癌症，但不知他會離開得這麼快，滿心哀戚與不捨，而賀一航的兒子曾治豪也在演藝圈發展，其經紀人得知賀一航消息後，悲痛表示很難相信，因為不久前才幫父子倆簽了個約，萬萬料想不到噩耗會來得這個突然。

從小愛唱歌的曾治豪也走跟爸爸一樣的道路，踏入演藝圈發展，然賀一航是嚴父，也堅持不讓曾志豪當「靠爸族」，因此父子倆難得有合作機會，據《三立新聞網》報導，曾志豪經紀人透露，不久前才幫父子倆接了外景活動的約，曾治豪前天還把賀一航的身分證交給他，請他幫忙簽播出同意書。

沒想到一個才剛接下工作的人，竟在昨天離世，曾治豪經紀人感到相當震驚，但透露其實日前有聽見一些賀一航病重的關鍵消息，如敬業的他竟然錄影請假，理由是身體狀況不佳等等，不過礙於賀家人對此一直不願多說，他也不好過問其家務事，孰料賀一航真的不敵病魔，讓人相當難過。

(中時電子報)