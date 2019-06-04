拓展台灣在全球社會的積極角色及參與，美國在台協會(AIT)與數位政委唐鳳、外交部、台灣亞洲交流基金會攜手舉辦以「數位對話」為主題的公共論壇。AIT處長酈英傑致詞提到，AIT對台灣的選舉結果及完成大選的流程不帶任何立場，不論台灣選民所選出的下屆領袖為誰，AIT都相當期待與其攜手合作。

酈英傑說，台灣已發展成為蓬勃且充滿活力的民主社會，AIT一向對此深受鼓舞，也密切觀察台灣即將舉行的大選。「我們日常工作的一部分，就是要經常與不同政黨及擁有不同政治觀點的人們碰面，以便更加暸解台灣的政治環境與程序。」

酈英傑強調，在美國關於自由開放的印太區域願景中，很重要的一部分就是希望看到民主社會能夠具備舉行選舉、不受外在干預的能力，「我們將持續與台灣的現任與未來領袖合作，共同將此目標推廣至全印太區域。」

至於要如何拓展台灣的全球參與？酈英傑認為，美國與台灣應該並肩共同解決全球問題，尤其在提供人道援助、救災、促進全球公共衛生方面；美國與台灣應該公開強調雙方共享的民主價值，未來美國與AIT將盡其所能凸顯台灣的民主典範；美國應該促進並鼓勵台灣與其他理念相近夥伴（如日本、澳洲、印度）展開更密切的合作，透過全球合作暨訓練架構(GCTF)等平潭，美國正在幫助台灣與印太區域其他地方建立聯結。

(中時 )