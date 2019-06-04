蘇揆臉書以藍字特別標示陸客來台人數最多

交通部統計今年4月來台觀光人數突破110萬人，其中陸客占比超過30萬人為最大宗。行政院長蘇貞昌也在LINE官網及臉書同步表示，除了打破同期史上紀錄，也比去年四月多了超過兩成！並以藍字標示，「中國旅客多8萬」。

蘇揆在臉書表示，4月份的你，有沒有覺得台灣的人特別多？沒錯，這不是錯覺，今年4月，來台的國際旅客創新高！

蘇揆說，今年4月，共有超過110萬人次的國際旅客來到台灣，除了打破同期史上紀錄，也比去年4月多了超過兩成！其中中國旅客多8萬 、香港客提升6萬7、日本旅客增加了4萬人次，繼續打拚！歡迎全世界都來做客！「來來來！恁攏總來」！

根據交通部統計，來即觀光人數中，中國大陸排名第一、突破30萬人，其次是歐美港澳有接近28萬人左右，新南向國家有25萬人，日本則是超過15萬人，其他國家有約8萬人。

若以今年1~4月統計來看，中國大陸占比27％，歐美港澳占23％，新南向占22％，日本占17％，其他國家為11％。

(中時 )