不再忍讓！ 綠議員挑釁質詢 韓大爆氣反擊

高市議會昨市政總質詢最後一天，綠營炮火猛烈，其中七連霸議員李喬如質疑高雄市長韓國瑜沒去行政院會，愛權力卻扭捏，韓國瑜氣得飆罵「這種議員不及格！只管把我當成大壞蛋！」對此，自由作家洛杉基預言，綠營越是黑韓，只會讓韓國瑜凝聚更多選票，明年讓民進黨輸到脫褲，立委席次至少砍一半。

李喬如昨在總質詢火力全開，先轟局處首長「沒guts」不敢舉手挺不挺韓選總統，要求只留市長，其餘通通離席。李也質疑韓沒去行政院會，愛權力卻扭捏，韓國瑜氣得飆罵「這種議員不及格！只管把我當成大壞蛋！」並反問李喬如，過去質詢怎麼不問民進黨怎麼借這麼多錢？

對此，洛杉基在臉書發文指出，看到韓國瑜市長，修理那些不理性問政的綠營市議員，大快人心！他直言，韓國瑜連前總統陳水扁都敢修理，「你們這些排不上號的徒子徒孫，怎麼可能稱心如意地羞辱韓國瑜？」

洛杉基也預言，綠營越是黑韓黑的兇，只會讓韓國瑜凝聚更多的選票，明年讓民進黨輸到脫褲，立委席次至少砍一半。

網友也紛紛表示「民進黨應該只剩20席」、「沒錯,他們在繼續啊！他們以為這樣網紅就能紅到不用選就能當立委了」、「全倒最好」、「老韓回過神來了」、「台灣之所以亂就是綠營有這類問政低水準的議員」、「綠營議員真是是非不分」。

(中時電子報)