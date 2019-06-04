台灣運彩單場暨場中投注場次預告(6月4日~6月11日)

本週焦點預告：

1.「美國職籃」：總冠軍賽全面提供單場及場中投注。

目前戰成1:1的勇士和暴龍，將主場轉到甲骨文球場，這座即將退役的球場能否再次見證勇士封王的歷史或是暴龍能在此逞兇拿下致命的勝利，台灣運彩提供多項投注玩法，供消費者投注、一同預測。

●「美國職籃總冠軍」賠率：金州勇士1.20倍、多倫多暴龍3.10倍。

●總冠軍第三戰(6/6)不讓分賠率：金州勇士1.28倍、多倫多暴龍2.70倍。

●總冠軍第三戰(6/6)讓分賠率：金州勇士(-6.5)1.75倍、多倫多暴龍(+6.5)1.75倍。

●總冠軍第三戰(6/6)大小(總分213.5)：大1.70倍、小1.80倍。

2.「法國網球公開賽」：適時提供單場或場中投注。

法國網球公開賽本週進入8強賽事，許多重量級的女子好手敗於8強門外，戰況變得詭譎；老將費德勒一盤未失、晉級8強，紅土之王蠻牛納達爾仍是呼聲最高的男單冠軍人選。最終誰拿下男單、女單大滿貫，本週末揭曉，台灣運彩適時提供單場及場中投注。

●「法國網球公開賽 (女子單打組) 冠軍」賠率最低前5名球員：哈勒普1.85倍、其他球員2.40倍、史帝芬斯4.50倍、巴蒂6.00倍、基斯9.50倍。

●「法國網球公開賽 (男子單打組) 冠軍」賠率最低前6名球員：納達爾1.30倍、N.喬科維奇2.80倍、蒂姆6.75倍、費德勒12.00倍、瓦林卡15.00倍、A.茲維列夫22.00倍。

3.「美國職棒」：提供11場單場或場中投注。

近期戰績不振、苦吞6連敗的多倫多藍鳥，週間在自家門前迎戰該區龍頭的紐約洋基，首戰碰上洋基日籍好手、今年戰績3勝4敗田中將大銜命先發，能否從田中手上拿下3連戰的第一勝，取得好兆頭。台灣運彩提供6/4(三)~6/6(四)三連戰的單場或場中投注。

4.「日本職棒」：提供6場單場或場中投注。

日本職棒交流賽本週開始進行，台灣運彩鎖定最受台灣人喜愛的日本火腿鬥士及讀賣巨人賽事，提供單場或場中投注。大王王柏融上週第二轟以及5支5的優異表現，更受到大家的注目，6/4(二)~6/5(三)火腿主場迎戰養樂多就看大王的表現囉。

5.「足球」：提供18場單場或場中投注。

本週是國際比賽週，除了有不少友誼賽舉行外，歐洲國家盃資格賽將進入第3、4輪賽程，多場實力相當的精彩賽事，也是球迷討論的焦點。包括保加利亞對捷克、愛爾蘭對丹麥、威爾斯對克羅埃西亞、法國對土耳其、義大利對希臘、瑞典對西班牙等，喜愛國家級賽事的球迷朋友，請先作好熬夜觀賽的準備。

●國際足總U20

國際足總U20世界盃本週已進入淘汰賽階段，16強賽事已於週日展開角逐，其中最受台灣球迷注目一仗，當屬6/4(二)晚間日本U20與南韓U20的亞洲大戰。本屆U20世界盃共4支亞洲球隊參加，但西亞的卡達U20和沙烏地阿拉伯U20都在小組賽墊底出局，日本U20以1勝2和在B組不敗次名出線，僅次於2勝1和首名晉級的義大利U20；而南韓U20雖然在首場小組賽0：1不敵葡萄牙U20，但隨後接連擊敗南非U20和阿根廷U20，同樣搶下分組次名。兩支亞洲一級勁旅的較量，絕對不容錯過。

●歐洲國家聯賽

歐洲國家聯賽本週將進行4強階段的淘汰賽，4隊在小組賽都歷經4場艱苦大戰搶下小組首名晉級，葡萄牙戰勝義大利和波蘭、瑞士力壓比利時和冰島、荷蘭擊退法國和德國、英格蘭淘汰西班牙和克羅埃西亞。兩場準決賽分別在6/6(四)葡萄牙對瑞士，以及6/7(五)荷蘭大戰英格蘭，勝隊將於6/10(一)凌晨爭冠，落敗的隊伍則在6/9(日)晚間相遇季軍賽。

6.「冰球」：提供2場單場投注。

國家冰球總冠軍戰由波士頓棕熊以2:1領先聖路易藍調，本週將在6/4(二)及6/7(五)進行第四、五戰。藍調在主場能否拿勝利、戰成2:2平手，阻斷棕熊在自家主場封王的美夢，台灣運彩提供單場投注。

●「國家冰球聯盟球季 聯盟總冠軍」賠率：波士頓棕熊1.18倍、聖路易藍調3.30倍。

(中時電子報)