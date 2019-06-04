高雄市長韓國瑜日前表示，要為軍公教討公道，並恢復被蔡政府年改刪除的18%。對此，時代力量立委洪慈庸不贊同，更批韓此舉是「花下一代的錢成就選票」！不過洪的言論，反遭國民黨台北市議員游淑慧狠打臉，如果她有這樣的女兒，一定把她趕出家門！

游淑慧於臉書發文表示，從洪慈庸大委員之前嗆盧秀燕預算不會互相排擠後，「我就十分『欽佩』她的智商」！

游淑慧更表示，「若我老了以後，有這樣的女兒，不準我用自己的存款、退休金，還嗆我：『老媽，你花的是以後要留給我的錢！』我就把她趕出家門」！

游淑慧提醒洪慈庸，其實台灣是在「吃老本」的，在吃上一代、上上一代所累積的點滴。上一代的時候，台灣的經濟成長是兩位數。上一代的時候，台灣是亞洲四小龍之首。上一代的時後，政府的財政是盈餘的。上一代的時候，台灣錢是淹腳目。上一代累積了台灣的財富和平安，養育了我們，給我們現在的物質水平，他們存下自己的退休金，活的心安理得！

游淑慧更告訴洪慈庸，上一代沒欠我們的，上一代也沒欠下一代的，上一代也花不到下一代的錢！所以問問自己，「你跟我這一代做了什麼？你跟我這一代又能留給下一代什麼」？

(中時電子報)