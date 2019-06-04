許姓國中生在社區大樓的圖書館唸書時，因一時尿急欲就近借用1樓辦公室廁所，卻遭王姓保全經理及管委會陳姓主委拒絕，2人還報警處理，事後成為鄰居茶餘飯後的話題，許女指控2人侵害她及家人名譽、尊嚴，提出民事求償精神慰撫金、醫藥費等；法官承審認定2人所為造成許女精神痛苦，須賠償4萬元精神慰撫金。

許女指控，她是該社區住戶，父母固定繳納大樓管理費，去年2月24日晚間，她在社區1樓圖書館看書，因尿急就近向1樓大廳的辦公室借用廁所，卻遭王姓經理禁止借用，要求她搭電梯至其他樓層如廁。

許女指出，當時她肚痛到全身蜷縮、冒冷汗，一再向王姓經理哀求仍遭拒絕，也不願協助通知家人或叫救護車，反而打電話通知陳姓主委，由於陳男與許女父母素有嫌隙，故意指使王姓經理禁止讓她如廁，要求立即報警，直到許女父母抵達時，許女因頭痛劇烈無法站穩，肚子痛到快昏倒。

許女認為，事後許多住戶耳聞此事，成為茶餘飯後話題，嚴重影響她和家人的名譽、尊嚴，她因此心理受挫，須至學校輔導室心理輔導，並至肝膽腸胃科就醫治療，父母還為此帶她出國散心，憤而向保全公司、王姓經理及陳姓主委求償醫藥費、精神慰撫金、旅費等44萬餘元。

王姓經理及陳姓主委反駁，大廳辦公室屬於公務區域，是物管人員作業範圍，存放住戶個人資料，為避免物管人員工作遭干擾，住戶個人資料外洩，若非公務原因任何人都不得入內，這是依公寓大廈管理條例規範的管理決議，並無違反規約或法律規定。

2人主張，即使1樓廁所無法外借，王女也有請在場工作人員協助許女至地下室或2樓如廁，許女不願前往，並未侵害她的權益，且許女對他提出強制罪的刑事告訴，已獲檢方不起訴處分確定。

審理時，鄧姓前主委出面作證，該廁所屬於公共設施，過往住戶有需要時隨時可外借，從無禁止一說；承審法官認定許女及陳男毫無相關依據禁止住戶使用1樓廁所，造成許女身心受損，須賠償許女4萬餘元的精神慰撫金，旅費、醫藥費等則被駁回。

(中時 )