雲林縣古坑鄉民黃錫佳播灑的茄苳樹種子已長成小樹苗。（許素惠攝

雲林縣古坑鄉民黃錫佳人微志願大，發願種樹友善地球，沒有雄厚的經濟後盾，也無可以幫忙的同好，駕著一輛破舊的貨車，翻山越嶺到處散播茄苳樹種子，近如大尖山、二尖山、嘉南雲峰，遠至宜蘭太平山、玉山等，曾因此被森林警察開單勸阻。

人稱賴桑的「台灣樹王」賴倍元散盡家產歷時約30年種了27萬棵樹，黃錫佳沒有賴桑的家財萬貫，但是想為子孫後代留下好環境的心，一點都不少，這樣的執著，引來不少親友的譏笑，他卻樂此不疲。

黃錫佳不畏人言堅持所選，篤信一貫道的他表示，很多人吃齋念佛，卻只是盲目地信仰，從未做過一件有益社會的事，他曾向神明許諾要建廟，神明指點有更有意義的事可做，種樹友善環境最重要。

因為沒錢買樹苗，黃錫佳想出最經濟又有效的方法就是播灑種子，讓樹與土地的連結真正從種子發芽孕育起，而且一著地就不再移植，他說，這樣存活率會更高，樹根可以扎得更深，對水土保持更有幫助。

黃錫佳收集許多茄苳樹種子，有的是買來的，這10多年來開著老舊不堪的貨車翻山越嶺，幾乎走遍台灣大小山脈，處處去播灑樹種子，數不清已經灑下多少，許多都已成蔭，令他欣慰不已。

(中時 )