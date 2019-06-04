賴清德今到高雄市場掃街，希望爭取電話民調支持。（柯宗緯攝）

賴清德今到高雄市場掃街，阿嬤送上肉粽祝福「包中」。（柯宗緯攝）

參與民進黨總統初選的前行政院長賴清德，今（4）日南下高雄拜廟，也前進小港二苓市場掃街，與民眾搏感情。有粉絲特地拿出簽名，還送上「Q版賴清德當棒球投手」紙板，賴意有所指說， 「身為台灣隊投手的我一定把球好好投出去，把對手三振出局」，贏得台灣最後勝利。

今賴清德到小港區中天寶殿參拜，旋即走到一旁的二苓市場掃街拜票，爭取民眾在黨內初選電話民調力挺，不少攤商、民眾搶著與賴合影，也有阿嬤送上肉粽。27歲黃姓粉絲特地到場，送上Q版賴清德畫像及拿賴的新書《用行動帶來希望：賴清德的決策風格》給賴簽名，他說，欣賞賴有氣度及風範，不會惡意中傷對手。

賴清德對於粉絲送暖表示，非常感動買書支持他，又特別做一個台灣隊的投手畫像，「我一定把球好好投出去，而且是把對手三振出局，贏得台灣最後勝利，謝謝你！我一定會努力。」希望大家在6月10至14日電話民調能投他，「讓我代表民進黨，我一定跟大家一起努力！」

(中時 )