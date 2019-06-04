一名熱愛單車運動的吳姓牙醫，被控偷腥高姓車友妻子，還傳LINE訊息給高妻：「希望每次老婆都吃的飽飽的」，吳雖否認不軌、高妻也反控丈夫強制性交，但台北地方法院審理後，認定吳雖未與高妻有性行為，但2人的言行超過一般朋友交往情誼，已共同侵害高的配偶權，判2人應連帶賠償30萬元。本案可上訴。

提告的高男指出，他因為與吳是自行車車友，雙方才熟識，妻子後來到吳的牙醫診所治療，卻與吳發展出婚外情，他會知情，全因吳的妻子提供LINE對話紀錄給他，因此提告要求2人連帶賠償精神慰撫金200萬元。

案經北院審理後，高妻否認LINE對話內容的真實性，並強調若是真的由吳姓牙醫妻子提供，為何吳妻沒有提告，顯然是刻意偽造。

不過，法官認為，雖沒有據證明2人有發生性行為，但就LINE的內容，吳妻已在另案具結證稱，是她傳給高姓車友，因此認定並未經編輯、竄改，可作為本案證據使用。觀察LINE對話紀錄，兩人互傳提及「我希望每次老婆ㄉ吃的飽飽的」、「我也都吃的很開心喔」、「我又變成食物了」等語，顯見對話內容充滿性暗示，確實超出普通朋友的情誼，侵害高的配偶權，判決吳男和高妻應連帶賠償30萬元。

(中時 )