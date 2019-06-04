國民黨新北市第3選區立委參選人懸而未決，黨內地方人士今天上午號召逾百人到國民黨新北市黨部陳請，建請中央黨部徵召新北市議員蔡明堂參選立委，國民黨新北市黨部主委李乾龍表示，感謝鄉親對蔡明堂的肯定，希望大家持續給予支持，讓蔡明堂為國民黨贏回三重。

64歲的蔡明堂深耕三重多年，曾任台北縣第13屆至第16屆議員，並連任新北市議會第2屆、3屆議員，基層實力雄厚。

李乾龍說，蔡明堂服務扎實，在三重區口碑好、知名度高，一直以來都有勸進聲音，反觀12年來民進黨立委當選人卻是「選前一陣風，選後無影又無蹤」，甚至還有人貪汙被判刑，讓三重人相當失望。

國民黨中央委員陳汪全表示，國民黨民代過去長期在三重為地方做很多事，希望黨部傳達地方心聲，讓蔡明堂為地方爭取。

新北市議員王威元也說，前新北市長朱立倫過去在議會總質詢時，被民進黨議員阻擋不讓他上質詢台，蔡明堂是第一個挺身保護市長，讓議事順利運作的人，立法院也需要一個用猛悍將來保護國民黨明年當選的總統，自己會與三重鄉親一起全力以赴，支持蔡明堂。

(中時 )