前徐國勇辦公室主任林育卉詛咒退休警消「趁清明不會早點去死」。(資料照/圖／翻攝自臉書)

網友留言反酸林育卉。(Yahoo論壇截圖)

政治評論員林育卉2017年曾在擔任行政院發言人徐國勇辦公室主任時，對退休警消人員發起年金改革抗議活動不滿，在臉書謾罵「趕你羚羊啦」、「趁清明不會早點去死」，因此被停職。林育卉昨在論壇再批韓粉「亡國」，被網友回擊「亡國感?哪一國?民進黨國?」

資深媒體人林育卉是前行政院發言人徐國勇辦公室主任，因為在臉書發文要反年改「趁清明不會早點去死」被停職，林育卉也遭諷「台灣價值滿滿」。

林育卉3日在《Yahoo論壇》發表文章「亡國感很重？趕快起身行動」，內文大酸「網友不敢相信在面對議員質詢時左支右絀、醜態百出的韓國瑜市長，怎麼還會有這麼多狂粉追隨？也紛紛在網上表示『芒果乾很重』（意即亡國感很重）！」

林育卉並說韓國瑜的人生，「簡直就是渣男軟爛的最佳寫照」。她說，「網路上一片低氣壓，亡國感很重。當韓粉化身成呼喊『印和闐』的瘋狂土石流，韓粉都說2020是國家的生死戰鬥、終局之戰了。面對這個局勢，民進黨還在內戰，你們知道台派有多心焦、有多害怕嗎？」

網友留言「芒果乾哪來的?不就是一群PTT吱障1450們整天帶風向，KMT當選會被老共統一，92共識=一國兩制=和平統一，兩岸一家親=親中賣台，所有非綠的當選通通都會亡國，沒了DPP中華民國就會滅亡，才會被民眾唾棄厭惡」、「亡國感?哪一國?民進黨國?」、「林育卉：原來妳是這麼看挺韓民眾的！像木偶一樣，好！等明年1／11日讓妳看看全中華民國如妳口中的木偶有多少？」、「亡黨感也很重 所以執政拚命撈」、「和妳老闆說，1450該加碼了啦！」、

(中時電子報)