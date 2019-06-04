早期的勞保與勞退設計對勞工非常不利，但2005年勞退新制、2009年勞保年金上路後，工作年資與勞保投保年資都獲保障。不過，在勞保老年給付一次請領上，就有無效年資問題，勞工要細算才不會吃虧。

目前勞退區分新制與舊制，勞退新制是2005年7月後才進入職場的勞工，因是個人帳戶制，只要工作1天雇主就須提撥薪資的6%到帳戶，沒有工作年資不計退休金情形；勞退舊制則是2005年7月前已在職場勞工，但有些勞工中途轉換為勞退新制，所以新、舊制年資都有。

無論是勞退新制還是舊制，在勞保老年給付一次請領時，都有無效年資問題，勞保年資前15年，一年給1個基數計算，第16年起一年給2個基數，最多領45個基數，也就是60歲以前投保年資，僅30年年資有效；超過60歲，勞保投年資最多5個基數，也就是勞保一次請領最多50個基數，超過即是無效基數。

但勞工若選擇是年金（月領），勞保年資即沒上限，投保年資愈久，年金領愈多。

(中時電子報)