有些人會把體力勞動的工作當成運動，但一項由荷蘭科學家所做的研究顯示，從事體力勞動工作的男性，比從事久坐工作的上班族有更高的早死風險。

根據《衛報》報導，荷蘭科學家的研究顯示，在工作中的運動對身體恐有害，但在閒暇時間進行的運動則有益。阿姆斯特丹自由大學醫學中心的公共衛生研究員Pieter Coenen表示，研究發現，從事的工作勞動量大者，相較於工作時勞動量不大的人，增加了18%的早死風險。

雖然有其他研究員認為，這反映的可能是勞動工作者的生活方式較不健康，但Pieter Coenen相信，其他因素也有影響，如果在閒暇時間運動半小時，其心跳速率增加，運動後感受也更好，相反的，從事勞動工作8小時的休息有限，研究假設是，這些工作活動會影響心血管系統，而不是「改善」心血管健康。

英國羅浮堡大學Mark Hamer也指出，2017年有研究發現，50萬的民眾在大陸認為無論是在工作或閒暇時間的活動，對於身體都是好的。Pieter Coenen則說，即便你在工作時的活動量大，這並不意味你不必在閒暇時運動。

(中時電子報)