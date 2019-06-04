雲林縣被畫入不利耕作區的沿海鄉鎮養殖區，吸引許多綠能公司向地主租地，引法種電業者與養殖業者與爭地，經雲林縣府反映經濟部，口湖養殖專區全部排除於可種電範圍。

農委會2017年公告的雲林地層下陷區有21區，口湖鄉養殖專區是其中一區，吸引許綠能業者搶進，因租地價格遠高於魚塭業者能付的租金，地主相當歡迎，漁民去年到縣議會請願呼籲縣府轉達農委會要排除。

縣議員蔡孟真4日質詢縣府，口湖養殖專區是否繼續有業者申請種電？建設處長李俊興答覆，口湖養殖專區已排除種電範圍之外，早先已申請通過的業者要求在保障其饋線與售電費率前提下，也願意撤出該區。

口湖鄉椬梧滯洪池南池也有業者申請種電，去年遭漁民抗議未獲核准就施工，漁民到縣議會陳情呼籲縣府正視椬梧滯洪池南池是引水養殖的來源，若放置太陽能板日後可能產生水源汙染問題。

水利處長許宏博答覆，椬梧滯洪池南池搭設太陽能板工程，已要求業者未與漁民達成共識前暫停施工。

縣長張麗善表示，她不認同滯洪池種電，包括椬梧滯洪池、興建中的北港滯洪池，不過這些都已獲中央同意。

(中時 )