楊姓女子2015年在茶藝館上班時，與60多歲男子發生婚外情，男子以為有艷遇，去年2人上摩鐵時被楊女的陳姓男友堵到，陳男與楊女潘姓姪子出面，要求男子付錢否則向其家人爆料，男子被迫付出200萬元，不料楊女等人需索無度再度要錢，男子懷疑遭仙人跳而提告。台北地檢署今依恐嚇取財罪嫌起訴楊、陳及潘3人。

檢警調查，44歲楊女在淡水茶藝館上班，2015年認識已婚的被害人，發展成婚外情，去年4月下旬，楊女和被害人前往摩鐵開房間，2人要離去之際，楊女的36歲陳姓男友，威脅被害人若不給錢，就把婚外情一事告知家人，讓他身敗名裂。

事後，陳男與楊女姪子35歲潘男出面要求被害人簽下每張面額40萬元的支票共5張。之後，被害人再交付現金200萬元，楊女等人食髓知味，一再打電話向被害人要錢，被害人不堪其擾，懷疑遭「仙人跳」，去年8月報警。

檢方調查時，陳、潘承認要被害人拿200萬，辯稱是楊女「被欺負」，給被害人教訓，他們是借款，沒有恐嚇。檢方不採信楊女、陳及潘男3人說法，依恐嚇取財罪嫌起訴。

(中時 )