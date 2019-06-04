今年8月1日新課綱正式上路，新北市教育局3日在國立台灣圖書館盛大舉辦「2019未來教育國際論壇」，特別邀請美國Bullis Chater School創校校長Wanny Hersey暢談面對快速變動的世界，學校應該如何為孩子裝備面對未來各項挑戰所需的能力。

副局長蔣偉民指出，面對變化多端的全球化時代，未來人才必須具備人際互動、自我負責、活用知識、系統思考、媒體素養等多元素養與關鍵能力。第一線的老師是教育創新的最大希望。新北市這些年來推動學習共同體、活化教學、行動學習等翻轉教育政策，即是希望活化教育現場，帶給教師持續精進的動力。

更以STEAM整合型專案（Science科學、Technology科技、Engineering工程、Arts藝術與Mathematics數學），做為新北市發展跨領域學習及培育人才的主軸，結合創意科學教育、創客教育及程式教育的推動，讓學生主動發現問題、經由思考及團隊合作，找出問題解決方法，藉此培育學生具備台灣未來人才所需關鍵能力，這也是新課綱「自發、互動、共好」教育革新的重要發展方向。期許在場的老師與家長，保持對教育的熱忱與對孩子的期許，共同在教育現場努力，培育孩子具備挑戰未來的無限可能。

教育部國教署組長韓春樹則指出，這幾年台灣教師改變的創新能量非常巨大，這樣的動能跟108課綱推的方向一致。每個孩子都是獨一無二的，教育現場的老師在傳授基礎知識的同時，也要挖掘孩子的獨特天性，找到每個人心之所向。

論壇另邀請中央大學洪蘭教授談態度的培養。唯有透過培養孩子面對人事物的正確態度，才能因應未來持續不斷改變中的世界。清華大學柯華葳教授特別談到提升數位自學力，是學校回應現代化與科技化的世界不得不重視的議題。面對無動力世代的孩子，師長及家長可以善用數位科技日新月異所帶來的契機，讓孩子與世界同步!

論壇現場還邀請DFC台灣發起人許芯瑋、新北市新埔國民小學教師甘文淵、甘樂文創志業執行長林峻丞及新竹市關埔國民小學校長陳思玎，分享如何耕耘，培養孩子的未來能力。

(中時 )