羅許曼上周在大學棒賽中，滿壘時還獲得敬遠四壞球。（嵌入自ESPN體育中心）

MLB今年進行年度新人選秀，隊史第2次獲得狀元籤的金鶯隊，選擇了奧勒岡州大的捕手羅許曼（Adley Rutschman）。這位強打捕手有多猛？從他上周在大學棒賽滿壘時，對手竟然寧願奉送1分，祭出敬遠四壞球，就可見一斑。

捕手當然是棒球場上最辛苦、最重要，卻不甚起眼的位置，羅許曼成為歷來第6位狀元捕手，也是2001年毛爾（Joe Mauer）以來的第一人。金鶯上次用首輪選秀權押寶捕手，是2007年挑了喬治亞科大的韋特斯（Matt Wieters），台灣球迷肯定不陌生，韋特斯攻守都是陳偉殷的最佳搭檔，也是金鶯近年最強陣容的核心人物。

羅許曼成為MLB歷來第6位狀元捕手。（美聯社資料照）

左右開弓的羅許曼還是大二學生，已經贏得大學世界大賽最佳球員的殊榮，他在兩年大學棒賽出賽124場，平均打擊率3成54，今年長打更上層樓，出賽57場敲17轟，打擊三圍.411/.575/.751，且選球出色獲76次保送，防守也很穩健，被《MLB Pipeline》評為自「怪力男」哈波（Bryce Harper）以來的最佳新秀。

金鶯隊在前教頭修瓦特（Buck Showalter）帶領亞當瓊斯（Adam Jones）、陳偉殷、馬恰多、韋特斯等好手，打出多年佳績後，又逐漸變回過去那支萬年爛隊，今年勝率3成05為全大聯盟最低。

金鶯獲得今年MLB選秀狀元籤。（美聯社）

相較於前總管杜奎特（Dan Duquette）選擇操作精準交易來提升競爭力，金鶯新領導團隊寄望靠選秀重建，羅許曼就是非常重要的一步。金鶯現任執行副總裁兼總管艾利亞斯（Mike Elias），就是太空人在2017年贏得隊史首座世界大賽冠軍的重要推手。

艾利亞斯之前是太空人的球探部門主管，從2012至2014年連續獲得狀元籤，其中最有名就是明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）。羅許曼作為艾利亞斯挑的第4名狀元郎，前景值得期待。

韋特斯是金鶯近年最成功的捕手。（本報資料照片）

(中時電子報)